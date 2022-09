Isaac Herzog in Berlin: Höchste Sicherheitsstufe beim Besuch von Israels Staatspräsident

Berlin. Wegen des dreitägigen Staatsbesuchs des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog gilt in Berlin von Sonntag an bis zu seiner Abreise am kommenden Dienstag die höchste Sicherheitsstufe. Und wie immer halten sich die Sicherheitsbehörden bedeckt, wenn es um geplante Straßensperrungen geht. Vorab werden kaum Details bekannt. Auch die Verkehrsinformationszentrale Berlin verkündet lediglich, dass es in der Innenstadt Aufgrund eines Staatsbesuches bis zum 6. September 2022 zu Verkehrsstörungen kommen kann. Die Polizei teilte mit, dass es zu kurzfristigen Sperrungen entlang der Strecken kommen wird.

Für die Berliner Polizei werden die kommenden drei Tage zu einer Herausforderung. Geführt wird der Einsatz von der Direktion Einsatz und Verkehr. Die Polizeidirektion Einsatz und Verkehr ist mit ihren mehr als 3500 Mitarbeitenden verantwortlich für die Bewältigung der Einsatzlagen von besonderer Bedeutung für Berlin. Dazu gehören auch Staatsbesuche. Wie viele Beamtinnen und Beamte im Einsatz sein werden, wurde am Sonnabend nicht mitgeteilt. Die Berliner Polizei wird aber von Kräften aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterstützt.

Wie üblich bei diesen Besuchen von Politikern mit den höchsten Sicherheitsstufen gibt es weiträumige Absperrungen mit Kontrollen und viel Polizei rund um die Orte der öffentlichen Auftritte. Herzog wird am Sonntag gegen 10 Uhr auf dem BER landen. Gegen Mittag trifft er im Schloss Bellevue Bundespräsidenten Frank-Walther Steinmeier. Auf Herzogs Programm stehen an den drei Tagen neben Terminen im Regierungsviertel auch Besuche in Mitte, in München und in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Die Fahrtstrecken zu den Veranstaltungsorten werden ebenfalls stark gesichert.

Israels Präsident Isaac Herzog geht durch das Brandenburger Tor

Wer einen Blick auf Präsident Herzog werfen möchte hat vermutlich die größte Chance am Montagvormittag gegen 10 Uhr. Laut Bundespressedienst ist ein gemeinsamer Gang mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) durch das Brandenburger Tor geplant. Unbekannt ist auch noch das Hotel, in dem er übernachten wird. Es gibt in Berlin nicht viele Hotels mit den notwendigen Sicherheitsanforderungen. Dazu zählen unter anderem das „Adlon“, das „Interconti“ und das „Grand Hyatt“ am Potsdamer Platz.