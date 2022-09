Auto fährt Motorrollerfahrerin um und verletzt sie schwer

Berlin (dpa/bb). Eine Motorroller-Fahrerin ist in Berlin-Weißensee von einem unbekannten Autofahrer umgefahren worden, der danach Unfallflucht beging. An der Unfallstelle fanden Polizisten ein Autokennzeichen, das als gestohlen gemeldet war. Die 44-jährige Rollerfahrerin brach sich bei dem Sturz den Arm und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer am Freitagabend an der Piesporter Straße an der Ecke zum Darßer Bogen von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr zunächst ein Verkehrsschild um, dann erfasste er die Rollerfahrerin und danach auf der Flucht ein weiteres Verkehrsschild. Nach dem flüchtigen Autofahrer wird jetzt gefahndet.

