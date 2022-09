IFA 2022: Das ist das Kinderspielzeug der Zukunft

Berlin. Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) das Spielzeug der Zukunft zu finden, ist nicht leicht. Wen man fragt, Mitarbeiter an Ständen, an der Information, im Pressezentrum, im Kinderbereich. Von Spielzeug hat eigentlich niemand etwas gehört. Kein Informatik-Baukasten, kein E-Bobbycar, keine Barbie mit eingebauter Kamera.

Trotzdem wird in Zukunft gespielt, das ist klar. In der „Young IFA“, dem Kinder- und Jugendbereich der Funkausstellung in Halle 7.2c ist viel los. Schulklassen von Grund- bis Oberschule sind mit ihren Lehrkräften gekommen und klappern die Stände ab. Die meisten haben schon eine Führung durch die Messe hinter sich. „Wir haben Staubsauger und Waschmaschinen getestet“, erzählen ein paar Siebtklässler. Jetzt sind sie froh, dass sie zocken können.

Fürs Gaming ist in der Young IFA ein großer Bereich reserviert. Jeder Platz ist besetzt. „Ich mag am liebsten Shooter-Spiele mit guter Story“, sagt ein anderer Siebtklässler. Die Jugendlichen kennen sich aus. Die meisten Spiele haben sie vorher schonmal gespielt.

Mit VR-Brillen in Ausbildungsberufe reinschnuppern

Vor dem Spielen kommt die Arbeit. Auch daran werden die Schüler in der Young IFA erinnert, denn die Jugendarbeitsagentur ist mit einem großen Stand vertreten. „Hier zu beraten ist schwer, wegen der Lautstärke, aber wir machen gerne Termine aus“, sagt eine Mitarbeitern.

Dass der Stand so großen Zulauf hat, liegt wahrscheinlich an den VR-Brillen. Mit ihnen kann man virtuell in die Realität des Berufsalltags eintauchen. Verschiedene Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl, am beliebtesten sei die Polizei. Die VR-Polizeiausbildung beginnt mit einem 360-Grad-Panorama eines verregneten Parkplatzes, alle gehen in die Berufsschule. Dort drückt man die Bank mit anderen Polizeischülern. Leider ist es unmöglich zu hören, was der Banknachbar einem mitteilt, es ist einfach sehr Laut in der „Young IFA“.

Veganes Mitmach-Kochen für Kinder auf der IFA in Berlin

Auf der Bühne steht gerade Tim Schultheiß, der jeden Tag auf der IFA singen und rappen wird. Nach ihm wird ein Tech-Youtuber erklären, wie viel Werbeeinnahmen man mit Youtube machen kann, und wie viel Zeit man in ein fünfminütiges Youtubevideo investieren sollte: 30 Stunden. Ja, denn auch der Youtuber-Beruf ist aufwendig. Neben der Jugendarbeitsagentur gibt es noch eine Berufsberatung fürs Zeitalter der Plattformökonomie. Die Kinder im Publikum sind aber eh mit ihren Smartphones beschäftigt.

Ziemlich analog wirkt dagegen der Kochstand. Aber nur auf den ersten Blick, denn das, was hier passiert, wird live auf dem Twitch-Kanal des Youtube-Kochs Mori gestreamt. Die Kinder und Jugendlichen bereiten sich hier unter Moris Anleitung selbst Döner, Flammkuchen und Sommerrollen zu. „Alles vegan, außer man entscheidet sich für Speck auf dem Flammkuchen“, erklärt Mori, „und wir nutzen Haushaltsgeräte, keine Profigeräte“. Kochen also als wichtiger Skill für Digital Natives.

.Nico Bolesta und sein Sohn Eric testen die „Toniebox“ im Messebereich für „Family Entertainment“ bei der IFA 2022 in Berlin.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Suche nach dem Spielzeug der Zukunft führt weiter in die benachbarte Halle 7.2a. Im „Family Entertainment“-Bereich präsentiert der Hersteller „tonie“ seine sechs Jahre alte „Toniebox“, mit der Kinder Hörspiele und Musik ganz ohne Kassetten oder CDs hören können. Daneben schießen Jungs Selfies vor einem lebensgroßen Lego-Ferrari.

Auf einer kleinen Rennbahn können Rennautos von Lego getestet werden. Gesteuert werden sie mit dem Smartphone per App, aber das Lenkrad ist nur zu einem Viertel auf dem Bildschirm zu sehen, was die Steuerung erschwert. „Ja, die sind noch verbesserungswürdig“, sagt der Lego-Standmitarbeiter. Ansonsten findet „Family Entertainment“ hauptsächlich vor dem Bildschirm statt. Die neuen Spiele von Nintendo und anderen Herstellern können ausprobiert werden.

IFA 2022: Autorennen auf biegsamen Bildschirmen

Findet die Zukunft des Spielens auf dem Bildschirm statt? Wenn es nach LG geht, dann zumindest auf einem biegsamen Bildschirm. Der südkoreanische Hersteller, der die ganze Halle 18 füllt, widmet eine Ecke seiner Ausstellung ganz dem neuen „Flex“ Bildschirm, der sich auf Knopfdruck krümmt. Eine Vielzahl von Computerspielen können auf dem Bildschirm ausprobiert werden.

Für das Autorennspiel „Forza Horizon 5“ sind im „Flex“-Bereich zwei Rennsessel mit Fußpedal und Lenkrad vor je drei Screens aufgebaut. Fünf Minuten dauert eine Runde für blutige Anfänger, die ständig das Auto gegen die Wand fahren. Den Führerschein gemacht zu haben, hilft auch nicht. „Den Rekord hat heute ein kleines Kind aufgestellt“, sagt die Betreuerin der Station.

Neben gebogenen Bildschirmen liegen die Gaming-Innovationen teilweise einfach im Design. Komplett rosa Equipment von der Tastatur bis zum ergonomischen Stuhl ist die Neuheit beim Hersteller Deltaco in der Halle 11.2. Gefragt nach dem Spielzeug der Zukunft verweist der Deltaco-Mitarbeiter auf einen kleinen Hinterraum des Messestands. Dort stehen Gimmicks wie eine kleine mit Gesten zu steuernde Drohne und ein „Smart Mug“, ein Becher, der per USB-Verbindung zum PC den Kaffee warm hält.

DJ Cooper von Jam FM gibt Schülern und Schülerinnen auf der IFA 2022 eine Einführung ins digitale Mixen. Hier mit Schülerin Natalie aus Berlin.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Auch wenn es auf der IFA vielleicht nicht das eine, das revolutionäre Spielzeug der Zukunft gibt, ist die Messe für Kinder und Jugendliche aufregend. Am Sonntag findet mit „Ludecat“ ein eSport-Turnier im „Young IFA“-Bereich statt und die ganze Messe über steht DJ Cooper von Jam FM bereit und gibt Einführungen ins digitale Mixen. „Die Neun- und Zehnjährigen haben richtig Spaß dabei, aber die älteren Jugendlichen sind dann oft schon zu cool“, erzählt der DJ. Fürs Spielen in der Zukunft ist das vielleicht das Wichtigste: Nur nicht zu cool werden.

