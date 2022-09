Woidke: Land wird Beitrag zur Energiesicherheit leisten

Spreetal. Das Land Brandenburg wird nach den Worten seines Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) seinen Beitrag zu Energiesicherheit Deutschlands in den kommenden Monaten leisten. Dazu werde man derzeit in Reserve befindliche Kraftwerksblöcke wieder anschalten, sagte er am Freitag bei einem Treffen der Regierungschefs der ostdeutschen Braunkohleländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Spreetal in der Lausitz. «Wir sind genauso bereit, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, um größere Unabhängigkeit von ausländischen Energieträgern zu erreichen und gleichzeitig Wertschöpfung im Land zu schaffen.»

Kurzfristig bestehe die Herausforderung in der Versorgungssicherheit und einer möglichst großen Preisstabilität. Die mittel- und langfristige Herausforderung bestehe darin, die Energieversorgung mit der Klimaneutralität zu verbinden, sagte Woidke. Diese Aufgabe sei durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nicht verschwunden. Beide Dinge müsse man gemeinsam denken.

