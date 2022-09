Opfer von Neonazi-Drohungen wirft Polizei Untätigkeit vor

Jahrelang schrieben Neonazis in Berlin-Neukölln ihre Parolen an Wände. Dann kamen Brandanschläge auf Autos hinzu. Die Täter wurden lange nicht gefasst. Inzwischen stehen Verdächtige vor Gericht und Opfer reden im Untersuchungsausschuss über ihre Erfahrungen.

Berlin (dpa/bb). Eine Frau, die von Neonazis in Berlin-Neukölln bedroht wurde, hat die Polizei kritisiert und ihr jahrelange Untätigkeit vorgeworfen. Trotz vieler rechtsextremistischer Schmiereien und angezündeter Autos habe die Kriminalpolizei diese Taten nicht als einen zusammenhängenden Komplex gesehen und die Aufklärung nicht als Priorität verfolgt, sagte die Frau als erste Zeugin am Freitag im entsprechenden Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Ermittlungen zu einem 2017 angezündeten Auto ihres Mannes seien 2018 ohne Ergebnis eingestellt worden.

Die Polizei habe den Brandanschlag als Sachbeschädigung «bagatellisiert», kritisierte sie. Sie empfinde ihn hingegen als «Angriff auf mich selbst». Das brennende und heftig qualmende Auto habe direkt an der Wand ihres Reihenhauses gestanden. Auch die Versicherung habe die Situation als gefährlich eingestuft. Offenbar gebe es eine Verstrickung der Polizei in Rechtsextremismus, sagte sie. Daher habe sie Angst, dass Polizisten sich ihr gegenüber «im Sinn der Täter» verhalten würden. «Ich kann mir bei Polizisten nicht sicher sein.»

Die Frau engagierte sich seit vielen Jahren in Neukölln mit Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus. Seit 2009 seien Hauswände und Rollläden einer ebenfalls betroffenen Galerie mit Neonazi-Sprüchen besprüht oder beschmiert worden, sagte sie. Oft habe die Polizei aber keine Anzeigen aufgenommen. Erst nach «mehreren Jahren» habe der für politische Taten zuständige Staatsschutz des LKA ein Sicherheitsgespräch mit ihr geführt. Sie habe «den Eindruck» gehabt, die Polizei habe ihr die Schuld an der Gefährdungslage gegeben.

Als weitere Zeugen sollten der Ehemann der Frau und ein Buchhändler, dessen Auto 2018 angezündet wurde, befragt werden. Vor Beginn der Sitzung demonstrierten einige Dutzend Menschen vor dem Abgeordnetenhaus für eine Aufklärung aller offenen Fragen.

Der Untersuchungsausschuss will klären, ob es bei den jahrelangen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu Neonazi-Propaganda an U-Bahnhöfen, Drohungen an Hauswänden und Brandstiftungen an Autos Fehler und Pannen gab. Die Ermittlungen der Polizei waren zunächst erfolglos. Inzwischen wurden zwei mutmaßliche Täter aus der Neonazi-Szene und ein mutmaßlicher Mittäter vor Gericht gestellt.

Zwei Sonderermittler hatten 2021 Fehler von Polizei, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz festgestellt. Es habe Umstände gegeben, die «kritikwürdig und verbesserungswürdig» seien. Die Justiz habe den Seriencharakter der Taten zu spät erkannt und die Staatsanwaltschaft habe ihre Ermittlungen zu früh eingestellt. Hinweise auf rechtsextreme Netzwerke in der Polizei fanden die Sonderermittler nicht.

