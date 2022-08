Mauer vor CHL-Auftakt: «Müssen einen Zahn zulegen»

Berlin (dpa/bb). Die Eisbären Berlin wollen im ersten Pflichtspiel der Saison ihre schwache Vorbereitung vergessen machen. Vor der Auftaktbegegnung in der Champions Hockey League (CHL) beim französischen Meister Brûleurs de Loups de Grenoble am Donnerstagabend (20.15 Uhr, Sport1+) fordert Angreifer Frank Mauer eine Leistungssteigerung. «Wir müssen einen Zahn zulegen. Die Schonfrist ist vorbei», sagte der 34 Jahre alte Routinier, der im Sommer vom EHC Red Bull München in die Hauptstadt gewechselt war. «Wir hatten Zeit, um zu testen und uns zu finden. Jetzt zählt natürlich nur, die Spiele zu gewinnen.»

Die Franzosen sieht Mauer als «Underdog» im Auftaktspiel. «Aber in der Champions League spielen nur gute Mannschaften, daher darf man sie nicht unterschätzen», sagte er. «Wir müssen gut ins Spiel kommen und Dampf machen. Dann ist es eine lösbare Aufgabe.»

Auch Trainer Serge Aubin setzt darauf, dass seine Profis die richtigen Schlüsse aus dem ernüchternden 1:6 im letzten Testspiel beim HC Ambri-Piotta gezogen haben. «Das war eine gute Erinnerung daran, dass wir nur so gut sind wie unsere Arbeitsmoral», sagte der Kanadier. «Hoffentlich haben wir unsere Lektion gelernt.»

Nachdem der deutsche Eishockeymeister in der Vorbereitung zahlreiche personelle Ausfälle bewältigen musste, hat sich die Lage mittlerweile entspannt: Gegen Grenoble werden wohl nur die Langzeitverletzten Yannick Veilleux und Leonhard Pföderl fehlen. Torjäger Pföderl darf inzwischen auf ein baldiges Comeback hoffen. Der Nationalspieler absolviert bereits wieder individuelle Trainingseinheiten auf dem Eis.

