Arbeitslosigkeit im Land steigt weiter: Auch zum Vorjahr

Berlin (dpa/bb). Erstmals in diesem Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg auch im Vorjahresvergleich gestiegen. 77.392 Menschen waren im August arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 1200 mehr als im Juli und 1955 mehr als im August des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,5 Prozent und damit um 0,1 Punkte höher als im Juli und 0,2 Punkte höher als im Vorjahresmonat.

Auch in Brandenburg machen sich die Fluchtbewegungen aus der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. «Die Hauptgruppe der Geflüchteten sind Frauen, folglich steigt in dieser Gruppe auch die Anzahl der Arbeitslosen», teilte die Regionaldirektion mit.

Die Beschäftigung bleibt indes hoch und erreichte im Juni, dem aktuellsten Monat in der Statistik, einen Höchststand. 881.600 Menschen gingen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Das waren 1,7 Prozent mehr als im Juni des Vorjahres.

© dpa-infocom, dpa:220831-99-575886/2 (dpa)