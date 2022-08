Mehl in Berlin 89 Prozent teurer als noch vor einem Jahr: Nach Öl und Gas machen nun die Dinge des täglichen Bedarfs Preissprünge.

Inflation in Berlin Rekordpreise für Nahrungsmittel in Berlin

Berlin. Die Verbraucherpreise in Berlin sind erneut deutlich gestiegen. Im August erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,6 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Bundesweit lagen die Preise um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Vor allem steigende Preise für Energie und Lebensmittel sorgten für den Sprung nach oben.

Hohe Nachfrage treibt Preise für Kohlebriketts

Die Energiepreise stiegen nach Angaben der Statistiker gegenüber dem Vorjahresmonat in Berlin um rund 30 Prozent. Vor allem die Preise für Heizöl und Gas verteuerten sich um 104 Prozent beziehungsweise 91 Prozent. Aus Sorge vor einem kalten Winter wollen viele Berliner die teils noch vorhandenen Kohleöfen in den Altbauten reaktivieren. Die gestiegene Nachfrage treibt die Preise: Für Kohlebriketts mussten die Berliner zuletzt 42 Prozent mehr zahlen als noch im August 2021.

Auch an den Supermarkt-Kassen bekommen die Berliner die hohe Inflation zu spüren. Insgesamt, so das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, stiegen die Nahrungsmittelpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18 Prozent. „Solch große Preissteigerungen hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben“, sagt Katja Kirchner, Preisexpertin beim Statistischen Landesamt.

Extreme Preissteigerungen gab es demnach bei Weizenmehl mit einem Plus von 89 Prozent sowie Speiseölen um 65 Prozent. Obst und Gemüse verteuerte sich im Durchschnitt dagegen vergleichsweise moderat um 8,2 Prozent beziehungsweise 9,9 Prozent. Insgesamt ist die hohe Teuerung einer Umfrage zufolge derzeit die größte Sorge der Menschen in Deutschland.

Berlin verhandelt über Nachfolgeticket

Etwas Entlastung verschaffte die Bundesregierung den Menschen mit dem auf drei Monate befristeten Tankrabatt sowie dem 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Nach dem Auslaufen dieser beiden Maßnahmen Ende August dürfte die Inflationsrate nach Einschätzung von Ökonomen deutlich ansteigen. Der Berliner Senat will in der Hauptstadt für eine Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets sorgen. „Das ist eine geeignete Maßnahme, um schnell Entlastung zu schaffen in Form bezahlbarer Mobilität“, sagte Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne).

Nun müsse Berlin mit Brandenburg verhandeln, ob eine Beteiligung des Nachbarlandes an einem Berliner Übergangsticket möglich sei. Für Donnerstag sind alle Beteiligten zu einem Fachgespräch verabredet, um Einzelheiten zu besprechen. Notfalls gebe es für Berlin Möglichkeiten, „das alleine zu machen“, sagte Jarasch. „Aber das ist nicht unser Wunsch.“

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte, in Brandenburg gebe es „keine kategorische“ Ablehnung“ gegen eine Übergangslösung. Wünschenswert wäre ein verbilligtes Ticket der Länder, das Berlin und ganz Brandenburg umfasse. Aber schon eine Einbeziehung des Tarifgebietes C jenseits der Berliner Stadtgrenzen hätte „positive Auswirkungen auf Pendlerströme“. Zum Preis des Übergangstickets wollten sich weder Giffey noch Jarasch festlegen. „Neun Euro wäre die teuerste Lösung“ für die Länder, sagte die Regierende Bürgermeisterin. Man müsse auch über 19 oder 29 Euro sprechen.