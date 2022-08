Hertha-Trainer Schwarz: ««Es ist schmaler Grat momentan»

Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz an der Seitenlinie in Aktion.

Berlin. Trainer Sandro Schwarz vom weiter sieglosen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC fordert vor seinen Spielern weiter höchste Bereitschaft. ««Es ist schmaler Grat momentan. Auf der einen Seite, dürfen wir nicht die Stimmung erzeugen, dass wir dran sind und uns nicht mehr verbessern müssen. Auf der anderen Seite darf der Druck, zu gewinnen, nicht zu groß werden», sagte der Trainer am Dienstag in einem Pressegespräch. «Wir müssen weiter arbeiten», betonte der 43-Jährige vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg.

Bei den Fuggerstädtern wird Schwarz auf den verletzten Linus Gechter verzichten müssen, der ebenso wie Kelian Nsona bei der Einheit am Dienstag fehlte. Jessic Ngankam, Filip Uremovic und Dong-jun Lee trainierten individuell. Bei Innenverteidiger Uremovic baut Schwarz allerdings darauf, dass er am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining einsteigen kann.

Ob auch Agustin Rogel bald eingreifen kann, ist ungewiss. «Er wird die Tage hier sein und dann werden wir uns einen Eindruck machen. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, uns schnell zu helfen», sagte Schwarz zu dem Innenverteidiger, dessen Transfer vom argentinischen Club Estudiantes de la Plata Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic bereits angekündigt hatte. Eine offizielle Vertragsbestätigung steht noch aus.

