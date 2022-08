Die Berliner Gastronomie feiert wieder

Gastronomie und Hotellerie gehören zu den Branchen, die von der Pandemie besonders hart getroffen wurden. Umso lieber hatten die Menschen dahinter die Einladung angenommen, als der Hotel- und Gaststättenverband Berlin (Dehoga) gemeinsam mit Visit Berlin am Montagabend seit 2019 erstmals wieder zum traditionellen Sommerfest ins Tipi am Kanzleramt geladen hatte. „Endlich Sommer, endlich wieder Touristen in der Stadt, endlich keine Corona-Zwangspause mehr. Die Lebensfreude kehrt zurück und lässt uns die Unsicherheit vergessen, die wir erfahren haben“, so Dehoga-Präsident Christian Andresen. Gleichzeitig bleibe die Angst vor dem Herbst und die Herausforderungen von zwei neuen Krisen – Fachkräftemangel und Energiekrise –, „die uns mit voller Wucht treffen“.

Dank, aber auch die Bitte, steigende Infektionszahlen nicht mit erneuten Maßnahmen zu beantworten, richtete Andresen an die Regierende Bürgermeisterin. „Ich bin heute hier, um Ihnen den Rücken zu stärken“, versprach Franziska Giffey. „Es ist ein wichtiges Signal, dass die Gastronomie und Hotellerie dieser Stadt heute Abend zusammenkommt.“ Nicht alles sei gut, aber es sei auch nicht alles zum Heulen, so die SPD-Politikerin. Und dann ganz berlinerisch: „Jammern hat noch nie jeholfen. Und ich spüre eine ganz besondere Energie hier im Raum.“