Tiere Tierschutzbeauftragter will besseren Haustierschutz

Potsdam (dpa/bb). Der Schutz von Haustieren muss nach Ansicht von Brandenburgs Landestierschutzbeauftragtem Stefan Heidrich verbessert werden. «Viele Millionen Haustiere benötigen unseren Schutz, der endlich durch gesetzliche Regelungen gestärkt werden muss», teilte Heidrich am Sonntag mit. Dafür sei der Bund zuständig. In Österreich oder der Schweiz gebe es bereits rechtlich verbindliche Mindestanforderungen für eine tierschutzgerechte Haltung. Er nannte als Beispiel, dass in den beiden Ländern die Einzelhaltung von Graupapageien gesetzlich verboten sei. Graupapageien müssten als sozial lebende Tiere mindestens paarweise gehalten werden.

