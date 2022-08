Auto wird von Straßenbahn erfasst: Zwei Tote

Schöneiche. Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sind in Schöneiche (Landkreis Oder-Spree) im parkenden Auto von einer Straßenbahn erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 46-jährige Autofahrer habe auf das Gelände eines Autohauses abbiegen wollen, doch die Einfahrt sei von einer Schranke versperrt gewesen, berichtete die Polizei am Sonntag. Deshalb sei er am Freitagabend mit dem Fahrzeug auf parallel zur Straße verlaufenden Gleisen stehen geblieben. Kurz darauf habe eine Straßenbahn, die in gleicher Richtung gefahren sei, das Fahrzeug erfasst. Das Auto wurde laut Polizei gegen einen Pfeiler und einen Baum geschleudert. Auch die 41 Jahre alte Beifahrerin starb noch am Unfallort. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Hergang auf.

© dpa-infocom, dpa:220828-99-541808/2 (dpa)