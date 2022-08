Jobmesse Berlin: Auch für Thailand werden Mitarbeiter gesucht

Berlin. Ein bisschen sind sie aufgeregt, die Aussteller und die Veranstalter: Denn nach zwei langen Corona-Jahren findet die Jobmesse wieder in Berlin statt, rund 90 Aussteller sind gekommen, um zwei Tage lang in der Arena an der Eichenstraße in Kreuzberg um Fachkräfte und Auszubildende zu werben. „Viel Erfolg und viele gute Kontakte“, wünscht Stefan Süß, Geschäftsführer der Barlag Werbe- und Messeagentur, die die Messen seit 13 Jahren veranstaltet.

„Wir suchen alles, was man für Hotellerie und Gastronomie braucht“, sagt Torsten Kraft, zuständiger Personalreferent bei den Leonardo Hotels. Während der Corona-Zeit sind viele Fachkräfte abgewandert, als die Hotels geschlossen werden mussten. „In Berlin haben sie bei der BVG neue Jobs gefunden, oder auch in Büros, etwa am Empfang“, sagt Kraft. Diese ehemaligen Mitarbeiter könne man nicht mehr zurückgewinnen, vor allem wegen der Schichtarbeit in den Hotels. Auf der Jobmesse sucht Kraft nun nach Auszubildenden und nach erfahrenden Kräften für den Service, Küche, das Hotel, aber auch für den IT- oder Sales-Bereich.

Jobmesse Berlin: Arbeitsplatz in Thailand ist im Angebot

Zu den 90 Ausstellern in der Arena zählen auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Berliner Polizei, Zoll, Feuerwehr und Bundeswehr, aber auch exotische Unternehmen wie das Unternehmen Chiang Mai Lanna Business Services aus Thailand, das Mitarbeiter für ein Callcenter im Norden Thailands sucht. „

Wir sind seit 2017 bei der Jobmesse dabei“, erzählt Janina Bartoles. „Und wir bieten eine Festanstellung in einem der wohl schönsten Länder der Welt“, sagt sie – und zählt auf, was die Mitarbeiter in dem Unternehmen alles erwartet: ein unbefristeter Arbeitsvertrag, eine doppelte Krankenversicherung, professionelles Training, kostenfreie Unterkunft während der ersten zwei Wochen, 24 Tage Urlaub oder auch täglich frisches Obst, Tee, Kaffee und Snacks und ein kostenfreier Kindergarten. Und was verdient man im Monat? „Anfangs rund 830 Euro im Monat, später bis zu 900 Euro monatlich“, sagt Janina Bartoles. „Das ist das Doppelte des Durchschnittsverdienstes in Thailand.“

Mercedes sucht viele Kfz-Mechatroniker

Aus Berlin hat auch das Unternehmen Mercedes-Benz einen eigenen Stand – und hofft an diesem Wochenende auf viele Gespräche mit jungen Menschen, die an einer Ausbildung interessiert sind. „Wir haben insgesamt 32 Stellen für Auszubildende“, sagt Hardy Hoffmann, Ausbildungsmeister in der Niederlassung Berlin. Vor allem Kfz-Mechatroniker werden gebraucht, aber auch Karosseriebauer oder Fachkräfte für Lagerlogistik.

Junge Berliner interessieren sich sehr für die Polizei

Eric Götze aus Berlin hat gerade sein Abitur gemacht und ist an diesem Sonnabendmorgen mit seinen Eltern in die Arena gekommen. „Ich interessiere mich für Polizei, Zoll und Bundeswehr“, sagt der 19-Jährige. Er will Informationen zu den Ausbildungen einsammeln und hofft auf „Insidertipps“. „Und ich will wissen, welche Erfolgschancen es gibt“, sagt Eric Götze.

Für einen Beruf bei der Berliner Polizei interessiert sich auch Fynn Wappler, der mit seiner Mutter Marlene die Jobmesse aufsucht. Er hat aber noch Zeit, sich zu entscheiden, denn er ist erst 15 Jahre alt und ist jetzt in die zehnte Klasse gekommen. „Ich könnte mir aber auch vorstellen, Erzieher zu werden, denn ich kann gut mit Kindern umgehen, und ich kann Kinder ertragen“, sagt Fynn Wappler – und lacht.

