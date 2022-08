Spandauerinnen überzeugen bei Wasserball-EM in Kroatien

Berlin (dpa/bb). Die Nationalspielerinnen von Spandau 04 sind erfolgreich in die Wasserball-Europameisterschaft gestartet. Beim Auftaktspiel in Split hatten die Berlinerinnen einen großen Anteil am 15:10 (5:5)-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien. Erfolgreichste Torschützin war Spandaus Belèn Vosseberg mit sieben Treffern. Gesa (3 Tore) und Ira Deike (1) aus Berlin erzielten ebenfalls Treffer. In den weiteren Turnierpartien sind Kroatien, Ungarn, Griechenland und die Niederlande die deutschen Gegner.

Die Männer-Auswahl trifft in der EM-Vorrunde am Montag auf die Niederlande, ehe Rumänien und Weltmeister Spanien die Gegner sind. Nach auskurierten Verletzungen kehrten mit Marko Stamm und Mateo Cuk zwei Spandau-Routiniers in den Kader zurück. Außerdem sind mit Maurice Jüngling, Denis Strelezkij und Zoran Bozic drei weitere 04er dabei. Vom OSC Potsdam ist Ferdinand Korbel vertreten.

