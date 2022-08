Roland Kaiser kommt am 25. März 2023 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Roland Kaiser spielt am 25. März 2023 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Roland Kaiser live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Roland Kaiser ist zurück: Anlässlich seines 70. Geburtstages geht der Sänger ab Oktober 2022 auf große Geburtstagstournee und weil er von der Tour gar nicht genug bekommen kann, hat der Sänger jetzt ein Zusatzkonzert angekündigt: Wer seinen Auftritt am 11. November 2022 in Berlin verpasst, hat jetzt die Chance, Roland Kaiser am 25. März 2023 noch einmal live auf der Bühne zu erleben.

Fans des im Berliner Wedding geborenen und dort aufgewachsenen Entertainers dürfen sich auf einen Abend mit all den bekannten Hits und persönlichen Lieblingssongs des Künstlers freuen. Für seinen Berlin-Auftritt hat Roland Kaiser eine Auswahl seiner bekanntesten Songs wie "Santa Maria", "Joana", "Dich zu lieben" und "Amore Mio" mit im Gepäck. Schon im vergangenen September hatte Roland Kaiser bei einem Open-Air-Konzert in der Waldbühne für Begeisterungsstürme gesorgt.

Wo wird Roland Kaiser auftreten?

Roland Kaiser wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Roland Kaiser in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 92,25 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (25. März 2023) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Roland Kaiser

Foto: Britta Pedersen / dpa

Welche Songs wird Roland Kaiser in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Roland Kaiser bei seinem Auftritt im August 2022 in Kassel:

Kurios / Let me entertain you Ich glaub es geht schon wieder los Stark Kein Problem Santa Maria Amore mio Kein Grund zu bleiben Über den Wolken Die Gefühle sind frei Das Beste am Leben Liebe kann uns retten Lang nicht mehr gemacht Lieb mich ein letztes Mal Manchmal möchte ich schon mit dir Midnight Lady Gegen die Zeit Schach matt Alles was du willst Ich bereue nichts / To All the Girls I've Loved Before Der Mann den du verdienst Sag ihm, daß ich dich liebe Gegen die Liebe kommt man nicht an Im 5. Element Extreme

Zugabe:

Dich zu lieben Joana Warum hast du nicht nein gesagt Bis zum nächsten Mal

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Roland Kaiser live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 25. März 2023, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.