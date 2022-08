Hertha BSC empfängt den BVB, Union Berlin muss nach Schalke

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Berlin. Für die Berliner Fußball-Bundesligisten geht es an diesem Samstag gegen zwei Teams aus dem Ruhrgebiet. Hertha BSC empfängt um 15.30 Uhr (Sky) Borussia Dortmund, der 1. FC Union muss zur selben Zeit beim Rückkehrer FC Schalke 04 spielen.

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Saisonspielen wächst auf die Herthaner trotz ansprechender Leistungen der Druck. Gegner Dortmund reist allerdings seinerseits mit dem Frust einer Niederlage zuletzt gegen Werder Bremen an. 60 000 bis 65 000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Olympiastadion erwartet.

Herthas Stadtrivale aus Köpenick will in Gelsenkirchen den glänzenden Saisonstart ausbauen. Sieben Punkte aus drei Partien holte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer, die Gastgeber warten hingegen noch auf den ersten Sieg nach dem Aufstieg. Allerdings konnten die Unioner in bisher vier Bundesliga-Partien noch nie siegreich vom Feld gehen.

