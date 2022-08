Parkraumbewirtschaftung Lösung für Parkproblem am Klinikum Virchow in Sicht

Berlin . Der Senat, die Charité und der Bezirk Mitte haben sich auf einen Kompromiss für die Bezahlpflicht bei der Parkraumbewirtschaftung für Beschäftigten des Virchow-Klinikums der Berliner Charité in Mitte geeinigt. Die Verkehrsverwaltung erstellt einen Leitfaden für die Bezirke, nach welchen Kriterien Beschäftigte mit ungünstigen Arbeitszeiten von der Bezahlpflicht ausgenommen werden. Mitte hat sich am Freitagabend bereit erklärt, diese Regelung für die Beschäftigten des Virchow Klinikums anzuwenden.

Einzelheiten zu dem erreichten Kompromiss sollen am Sonnabend veröffentlicht werden. Die Regelung berücksichtigt die Arbeitszeiten von Beschäftigten, nicht mehr, wie ursprünglich geplant, alle Mitarbeiter mit Wechselschichtzulage. „Das betrifft Mitarbeiter der Polizei, der Feuerwehr, der Ordnungsämter und landeseigenen Krankenhäuser, die zu ungünstigen oder unplanbaren Zeiten arbeiten“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Rande der Verhandlungen.

Der Streit über das Parken eskalierte vor Wochen

Der Streit über das kostenpflichtige Parken in der Seestraße war in den letzten Wochen eskaliert, nachdem der Bezirk rund um den Brüsseler Kiez, an dem das Virchow Klinikum liegt, die Parkraumbewirtschaftung ab dem 29. August, also kommenden Montag, eingeführt hat. Passend dazu hatte der Bezirk zwei Stellenausschreibungen für die „Standortleitung Außendienst Parkraumüberwachung“ auf den Weg gebracht.

Viele Krankenhausmitarbeiter, darunter Hunderte Pflegekräfte mit eher geringem Einkommen, hatten sich daraufhin an den Personalrat gewandt. Zwei Euro pro Stunde sind künftig in der Parkzone 77 im Brüsseler Kiez fällig. Die Parkautomaten sind schon aufgestellt. Ab Montag wird es ernst, dann drohen Strafzettel. Bei einer Fünf-Tage-Woche wären am Ende des Monats bis zu 300 Euro an Gebühren zusammenkommen. Viele Pflegekräfte können sich das nicht leisten und drohten mit Kündigung.

Am Freitagnachmittag hatten sich die Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne), Innensenatorin Spranger sowie Vertreter des Bezirks Mitte und verschiedener Krankenhäuser zu Verhandlungen über eine Lösung des Problems getroffen.