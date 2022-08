Lange Nacht der Museen in Berlin: Highlights und Infos

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Lange Nacht der Museen in diesem Jahr endlich wider statt. Das Alten Museum auf der Museumsinsel ist eins von 70 teilnehmenden Museen in Berlin (Archivbild).

Berlin. Bis tief in die Nacht öffnen die Berliner Museen am Sonnabend ihre Türen bei der 40. Langen Nacht der Museen. „Das ist das kulturelle Comeback des Jahres“, sagt Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Veranstalter Kulturprojekte Berlin.

Nach zweijähriger Coronapause nehmen in diesem Jahr 70 Museen mit 700 Veranstaltungen teil. Von 18 Uhr abends bis 2 Uhr nachts haben die Besucher die Qual der Wahl zwischen Führungen, Tanz, Performances, Ausstellungen und Mitmachaktionen.

Tickets kosten 18 Euro und 12 Euro ermäßigt. Kinder bis 12 Jahre nehmen kostenlos teil. Zu kaufen sind die Karten online auf der Webseite der Langen Nacht der Museen oder in allen teilnehmen Museen. Laut Angaben der Veranstalter Kulturprojekte Berlin zeichnet sich in diesem Jahr ein Rekordverkauf ab.

Lange Nacht der Museen: Von Aktzeichnen bis „Zille sein Miljöh“

Nicht nur klassische Ausstellungen bietet das Programm. Man kann auch selbst tätig werden – etwa beim Aktzeichnen mit Anleitung in der Berlinischen Galerie Alte Jakobstraße 124-128. Oder aber man wird selbst zum Objekt der Kunst: Im Zille Museum an der Propststraße 11 fertigt „Eckensteher Nante“ Porträts von jedem Besucher an.

In den Tiefen der Berliner Unterwelten verspricht eine genau auf den AEG-Tunnel an der Voltastraße 5 angepasste Soundinstallation ein besonderes Erlebnis aus Klängen und Bildern. Bedrückend wirkt das Angebot des Anti-Kriegsmuseums. In einem originalgetreu wiederhergestellten Luftschutzkeller soll man die beklemmende Situation eines Bombenangriffs nachfühlen.

Lange Nacht der Museen: Kinderprogramm und Musik bis spät in die Nacht

Auch für Kinder gibt es einiges. Im Kindermuseum Machmit! Senefelderstraße 5 können Kinder schon von 15 bis 20 Uhr ein Monsterkabinett besuchen und sich in Geisterporträtmalerei üben. Im Deutschen Technikmuseum an der Trebbiner Straße 9 können junge IT-Fans kreativ programmieren und Roboter steuern und im Naturkundemuseum (Invalidenstraße 43) wartet die neue Dinosaurierausstellung. 95 Veranstaltungen sind im Programm für Kinder und Familien ausgewiesen.

Musikalisch ist von Afrobeats im Humboldtforum am Schloßplatz 1und aktivistischem Rap mit Sorah im Schöneberger Jugendmuseum an der Hauptstraße 40/42 auch einiges geboten. Die ukrainische Pianistin Ludmila Martsevich spielt im Dokumentationszentrum Flucht ein Klavierkonzert. Und wer noch weiterfeiern will, kann das bis drei Uhr morgens zu funkigen Beats bei der „Time-Travel-Party“ im Museum für Kommunikation an der Leipziger Straße 16 tun.

Praktische Infos: Von A nach B kommen bei der Langen Nacht der Museen

Als Startpunkte für den Besuch eignen sich die vier Zentren der Langen Nacht der Museen: Der Lustgarten auf der Museumsinsel, das Museumsquartier Charlottenburg, der Hamburger Bahnhof und der Checkpoint Charlie. Die sind auch durch zwei Shuttlebuslinien miteinander verbunden. Linie 1 verkehrt zwischen Lustgarten und Schloss Charlottenburg, Linie 2 zwischen Hamburger Bahnhof und Checkpoint Charlie. An der Varian-Fry-Straße kreuzen sich die Linien, sodass die Besucher umsteigen können. Die Busse fahren im Zehnminutentakt.

Um die individuelle Mobilität zu erhöhen gibt es in diesem Jahr eine Kooperation mit Jelbi der BVG. Mit einem Lange-Nacht-Ticket erhält jeder Besucher einen Zehn-Euro-Gutschein für Jelbi, der an sogenannten Jelbi Pop-ups abgeholt werden kann. Wo die Pop-ups zu finden sind, ist online auf einer Karte verzeichnet. Auf jeden Fall gibt es an jedem der vier Lange-Nacht-Zentren ein Jelbi Pop-up. Um den Gutschein einzusetzen, muss man sich die Jelbi-App aufs Smartphone herunterladen. Dann können Roller, Fahrräder, Taxis oder Autos geliehen werden. Der Gutschein ist einen Monat lang gültig.

Langen Nacht der Museen: Diese Standorte sind das letzte Mal dabei

Manche Standorte nehmen in diesem Jahr das erste Mal teil, so zum Beispiel das Futurium am Alexanderufer 2, der Hamburger Bahnhof an der Invalidenstraße 50-51, das Haus der Kulturen der Welt an der John-Foster-Dulles-Allee 10 und das Humboldt Forum.

Ein letztes Mal kann man das Märkische Museum (Am Köllnischen Park 5) und das Museum Berggruen (Schloßstraße 1) besuchen, bevor sie für mehrere Jahre wegen Sanierungen schließen müssen.

Die Shuttlebusse sind barrierefrei und auch die meisten Museen sind laut Veranstalter rollstuhlgerecht. Die genauen Angaben zur Barrierefreiheit sind auf der Webseite der Langen Nacht zu den Museen beschrieben.