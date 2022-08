Die Ärzte sagen Berliner Konzert wegen Gewitters ab

Berlin. Ein Konzert der Punkband Die Ärzte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin ist wegen eines Gewitters kurzfristig abgesagt worden. «Achtung: Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden», teilten die Veranstalter am Freitagnachmittag mit. «Bitte verlasst zu eurer Sicherheit den Bereich des Veranstaltungsgeländes auf den ausgewiesenen Wegen.» Wer noch anreisen wolle, solle dies bitte nicht tun. Der Einlass hatte am frühen Nachmittag begonnen. Am Wochenende sind zwei weitere Konzerte geplant. «Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt.»

© dpa-infocom, dpa:220826-99-526782/3 (dpa)