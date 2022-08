9-Euro-Ticket in Berlin: Rot-Grün-Rot gibt Planung für billiges Ticket in Auftrag

9-Euro-Ticket Rot-Grün-Rot gibt Planung für billiges Ticket in Auftrag

Berlin. Die Berliner Koalition hat verabredet, eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket in der Hauptstadt mit eigenem Geld zu entwickeln. Ein entsprechender Arbeitsauftrag habe der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und Linken an die zuständige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) erteilt.

Ob es das Ticket für die Tarifgebiete A und B nun genau 9 Euro kosten werde oder einen anderen Betrag, werde „zu prüfen sein“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Die Sozialdemokraten waren mit der Forderung nach einem mit Landesgeld finanzierten 9-Euro-Ticket für Berlin in die Sitzung gegangen.

Man erwarte aber vom Bund, dass er so schnell wie möglich eine Anschlusslösung für das ganze Bundesgebiet entwickele. „Wenn wir jetzt auf eigene Faust losgehen, dann ist das eine Notlösung“, sagte Linken-Landeschefin Katina Schubert. „Wir Grüne wünschen uns eine günstige, dauerhafte, einfache Alternative“, sagte der Landesvorsitzende der Grünen, Philmon Ghirmai. Dass die Sozialdemokraten vorgeprescht seien, bezeichneten die Vertreter der Koalitionspartner nicht als ein Problem.

Berlin: Koalition will Entlastungsfonds aufstocken

Die Koalition hat zudem vereinbart, den bisher schon beschlossenen Entlastungsfonds über 380 Millionen Euro deutlich aufzustocken. „Um ein Mehrfaches“, sagte Giffey und verwies auf die Forderung der SPD, den Fonds auf eine Milliarde Euro aufzustocken. Für Menschen, die ihre Nebenkosten und Mieten nicht mehr bezahlen könnten, solle es auf Antrag finanzielle Hilfen geben.

In Frage kommen dafür Menschen, die wegen niedriger Einkommen einen Wohnberechtigungsschein bekommen könnten. Linken-Chefin Schubert bezifferte die Grenze auf 21.000 Euro für Singles pro Jahr, für eine vierköpfige Familie könnte es bis zu einem Monatsnettoeinkommen von 3200 Euro Entlastung geben. Giffey stellte klar, dass das Land nur auf Antrag helfen werde. „Härtefall bedeutet, dass jemand an einem Punkt sagt, ich habe ein Problem“, sagte die Regierende Bürgermeisterin: „Es wird keine Pauschalüberweisung an alle Konten geben.“