Eurofurence 2022 in Neukölln: Was steckt hinter den Masken der Furry-Szene?

Pelzige Hunde, Drachen, Wölfe und Hasen bevölkern wieder die Straßen in Neukölln. Was soll das eigentlich?

Tobsy, ein in einem Tierkostüm gekleideter Teilnehmer, kommt zum Treffen der Furry-Szene Eurofurence in das Hotel Estrel. Es ist die größte Convention der pelzigen Fans in Europa und die erste nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Die Veranstaltung ist einer der wenigen Möglichkeiten, sich in dieser Szene mit Freunden aus aller Welt direkt zu treffen.

Eurofurence in Neukölln Was steckt hinter den Masken der Furry-Szene?

Berlin. Der leuchtend-orangene, pelzige Drache lehnt über einem Geländer. Ein Mann bietet dem Drachen einen Laubbläser an, und der nickt heftig. Beinahe dankbar sieht er trotz fehlender Mimik aus, als der Laubbläser anspringt und kühle Luft in das Kostüm bläst. Kein Wunder: Unter dem ganzen Fell werden es gerne mal an die 40 Grad. Und im Berliner Bezirk Neukölln herrschen sommerliche Temperaturen. Hier trifft sich die Furry-Szene zum 26. Mal auf der Eurofurence. Über fünf Tage hinweg gehen die Fans von anthropomorphen, also menschenähnlichen Tieren, im „Estrel“-Hotel ein und aus, und stellen ihre aufwendigen Kostüme zur Schau.

Vor allem die Träger von Fursuits fallen auf - Ganzkörperanzüge, die einen selbst erdachten tierischen Charakter darstellen. Shoelace, ein freiwilliger Helfer bei der Convention, hat seinen Fursuit gerade nicht an, der liegt noch im Hotelzimmer oben. „Die meisten der Teilnehmer haben keinen vollständigen Anzug“, sagt er, „und es ist auch keine Bedingung, um hier dran teilzunehmen. Ein übliches Missverständnis. Und es wäre auch viel zu heiß, um ihn konstant anzuhaben.“

Die Szene der Furries nahm bei US-amerikanischen Fantasy-Fans in den 1980er Jahren ihren Anfang. Furries interessieren sich für anthropomorphe - menschenähnliche - Tiere. Shoelace, der aus Frankreich kommt, ist bereits seit knapp 20 Jahren Teil der Furry-Gemeinschaft. In sehr gutem Englisch erklärt er, wie er auf die Szene stieß: „Ich hab es damals im Internet gefunden. In Frankreich gab es damals vielleicht eine Handvoll von Furries, und im Internet hat man sich noch besser vernetzen können. Jetzt ist das anders.“ Über die Jahre gebe es mehr und mehr Gleichgesinnte, die auch gerne an Conventions wie der Eurofurence teilnehmen wollten.

In Tierkostümen gekleidete Teilnehmer sprechen beim Treffen der Furry-Szene Eurofurence im Hotel Estrel miteinander.

Eurofurence in Neukölln: 3000 Teilnehmer dabei

Über 3000 Teilnehmer zählt die Eurofurence in diesem Jahr - das erste Mal, dass das Treffen nach Corona stattfindet. „Aufgrund von Reiseeinschränkungen sind es weniger internationale Besucher, trotzdem sind einige aus Japan, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder aus Brasilien mit dabei“, erklärt Shoelace. Da die Eurofurence die größte Furry-Convention in Europa ist, seien natürlich auch viele Leute aus der EU angereist.

Doch was bedeutet es, ein Furry zu sein? Shoelace überlegt für einen Moment. „Es ist eine Art der Selbstdarstellung, und auch Flucht aus dem Alltag. Wir bringen ein kleines bisschen Magie in die Welt und leben unsere kleine Verrücktheit eben aus. Und unsere Gemeinschaft hier akzeptiert das.“ In einem Kostüm zu stecken, gebe den meisten auch mehr Selbstvertrauen, um aus sich herauszugehen und auf andere auch zuzugehen. Für ihn selbst gilt das genauso: eigentlich arbeitet er als Lobbyist. Aber: „Hier fragt dich halt keiner nach deinem richtigen Job oder deinem richtigen Namen. Ich habe Freunde, die ich bereits jahrelang kenne, habe aber keine Ahnung, wie sie mit ihren richtigen Namen heißen.“

Zu der „Furry“-Szene zählen nicht nur die Leute im Kostüm, sondern auch Musiker, Zeichner und Kostümbildner. Auch Schreiber von Geschichten und Puppenspieler sind gefragt. Deshalb gibt es bei dem Treffen in Berlin auch einen eigenen Saal für die Künstler, wo sie ihre Kunst vorstellen und auch verkaufen können. Die Schlange vor dem Saal zieht sich lang hin, das Anstehen dauert seine Zeit. Shoelace ist nicht überrascht. „Die Künstler hier verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Zum Beispiel sind die Kostüme, die mehrere tausend Euro kosten können, alle spezielle Anfertigungen. Wir produzieren das, was wir auch gleichzeitig konsumieren.“ Ein in sich geschlossener Kreislauf, der auf der Eurofurence eben von Angesicht zu Angesicht stattfindet, anstatt über das Internet.

Der Mann mit dem Laubbläser ist immer noch unterwegs und verschafft den in der Schlange wartenden Fursuits ein klein wenig Abkühlung. „Es ist mein zweites Mal, dass ich hier als Helfer mit dabei bin“, erzählt er. Er komme aus Finnland, ist extra für die Eurofurence angereist. „Der Laubbläser ist so ein Trick für mich selbst, dass ich auf andere Leute zugehe und sie kennenlerne. Gleichzeitig helfe ich halt den Leuten aus. Und ich denke, dass klappt ganz gut. Am Mittwoch musste ich den Akku des Laubbläsers drei- oder viermal wieder aufladen.“ Und dann ist er wieder weg, dem nächsten Kostüm ein wenig Kühlung verschaffen.

So pelzig sind die Teilnehmer der Furry Convention

Rund 3000 Besucher treffen sich bei der "Eurofurence" im Estrel-Hotel in Berlin. Foto: Anikka Bauer

Die Furry Convention findet bereits zum dritten Mal in Berlin statt. Foto: Anikka Bauer

Die Teilnehmer kommen in allen möglichen Verkleidungen. Foto: Anikka Bauer

Auch Mäuse sind darunter. Foto: Anikka Bauer

Thema ist eigentlich "Ancient Egypt". Foto: Anikka Bauer



Die Kostüme heißen Fursuits - Fellanzüge. Foto: Anikka Bauer

Darunter kann es allerdings sehr heiß werden. Foto: Anikka Bauer

Die Tierköpfe setzen sie nicht ab - ein ungeschriebenes Gesetz. Foto: Anikka Bauer

Sicherheitsmitarbeiter kontrollieren die Teilnehmer mit Wärmebildkameras, damit niemand überhitzt. Foto: Anikka Bauer

Für die Teilnehmer sind die Kostüme eine Möglichkeit, aus sich heraus zu kommen. Sie fühlen sich in den Kostümen frei. Foto: Anikka Bauer