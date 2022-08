Europa League: Union gegen Braga, Malmö und Saint-Gilloise

Mannschaft und Trainer dürften gejubelt haben. Die Fans erst recht. Voll wird das Stadion des 1. FC Union für die ersten magischen Europapokalnächte in Köpenick eh. Und sportlich lassen die Aufgaben für die Premiere in der Europa League hoffen.

Berlin –. Das ist sehr machbar für die Eisernen. Der 1. FC Union Berlin wird bei seiner Premiere in der Europa League in der Gruppenphase gegen den SC Braga aus Portugal, Malmö FF aus Schweden und Royale Union Saint-Gilloise antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag in Istanbul, an der auch Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel beteiligt war.

Damit kommt es in der Alten Försterei zwar zu keinem Kracher gegen namhafte Teams wie Manchester United oder die AS Rom. Trainer Urs Fischer, der am Freitag mit dem Training zur weiteren Vorbereitung auf das Meisterschaftsspiel der Unioner beim FC Schalke 04 etwas später begann, kann sich mit seinen Profis aber berechtigte Hoffnungen machen, die Gruppenphase zu überstehen. Kein Wunder, dass Union den Tweet mit den Gegnern in der Gruppe D mit einem Smiley mit zwei Herzen versah.

Denn klar ist: Voll wird der Stimmungstempel in Köpenick eh sein, wenn das zweite Europa-Abenteuer in Folge für die Eisernen beginnt. Nachdem die UEFA Stehplätze für Europapokalspiele freigegeben hat, wollen die Unioner ihre Heimpartien diesmal auch wirklich daheim genießen. In der vergangenen Saison, als Fischer mit seiner Mannschaft die Gruppenphase der Conference League nicht überstanden hatte, musste Union seine Partien im Stadion des Hauptstadtrivalen Hertha BSC austragen.

Beginnen wird die Gruppenphase am 8. September, sie dauert bis zum 3. November. Das Finale wird am 31. Mai 2023 in Budapest angepfiffen. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt wird in dieser Saison in der Champions League spielen.

Braga zog als Tabellenvierter der vergangenen Spielzeit in Portugal in die Europa League ein. Malmö FF gewann die Meisterschaft, rangiert derzeit aber nur auf dem fünften Tabellenplatz. Krasser Außenseiter dürfte in der Gruppe Saint-Gillose sein, auch wenn die belgischen Unioner in der vergangenen Saison der Jupiler League als Aufsteiger den Meistertitel nur knapp verpasst hatten.

