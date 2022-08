Polizei: Berlins Innensenatorin spricht sich weiter für Taser aus

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat sich für einen weiteren Einsatz von Tasern ausgesprochen: „Der Taser muss bleiben. Das ist für mich keine Frage des 'Ob' sondern der Umsetzung. Ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche geführt, die mich in meiner Auffassung bestärkt haben. Denn Taser können Leben retten, sowohl das der Betroffenen als auch der Polizeikräfte", teilte Spranger am Freitagvormittag mit.

Taser hätten sich als wirksames Einsatzmittel erwiesen, insbesondere um Suizide zu verhindern und um Schusswaffeneinsätze zu vermeiden. Nach der Bewertung des Modellprojekts wolle man entscheiden, wie die Taser in Berlin eingesetzt werden sollen. Spranger wolle sich die Ergebnisse dieser Evaluierung "genau" ansehen.

Die Elektroschocker werden seit fünf Jahren bei der Berliner Polizei in einem Probelauf eingesetzt. Zuletzt hieß es, die sogenannten Distanz-Elektroimpulsgeräten, so der offizielle Name der Taser, sollen zum Ende des Jahres wieder abgeschafft werden. Die Berliner Innenverwaltung führte wirtschaftliche Gründe für den Stopp an. Nach Ankündigung des Taser-Stopps war es zu Kritik aus den Reihen der Opposition gekommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Spranger stellte in ihrer Mitteilung von Freitagvormittag klar, dass Taser unabhänig vom Problelauf beim Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei verwendet werden. Dieser Einsatz sei von dem Probelauf nicht betroffen.

Derzeit seien rund 60 Berliner Polizisten außerhalb des SEK an den Taser-Waffen ausgebildet. Außerhalb des SEK seien aktuell 26 Elektroschocker verfügbar, von denen 23 durchgehend im Einsatz verwendet werden würden. Die übrigen drei Geräte würden der Aus- und Fortbildung dienen.