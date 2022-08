Wetter Berlin: Schwere Gewitter und heftiger Starkregen möglich

In Berlin kann es in den nächsten Stunden ungemütlich werden. Starkregen und stürmische Böen sind im Anmarsch.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Berlin und Brandenburg am Freitag schwere Gewitter mit zum Teil heftigem Starkregen (Archivbild).

Deutscher Wetterdienst Schwere Gewitter in Berlin erwartet

Berlin/Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet starke bis schwere Gewitter in Berlin und Brandenburg. In einer "Vorabinformation Unwetter" teilte der DWD mit, dass räumlich eng begrenzt mit heftigem Starkregen gerechnet werden muss – das heißt: Es können bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter oder mehr innerhalb einer Stunde herunterkommen. Außerdem können stürmische Böen dabei sein, die eine Geschwindigkeit von um die 70 km/h erreichen. Hinzu könnte sich Hagel gesellen, dessen Körner zwei bis drei Durchmesser haben können.

Laut DWD werden die Gewitter über der Region ab Freitagmittag, 12 Uhr, erwartet. Die Meteorologen weisen darauf hin, dass akute Warnungen aufgrund der Kleinräumigkeit der Gewitter voraussichtlich nur kurzfristig ausgegeben werden. Für nordwestllche Landesteile Brandenburgs lagen bereits am Freitagvormittag amtliche Warnung vor.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Wetter Berlin: Gewitter und Schauer gehen in starken Regen über

In der Nacht zum Sonnabend wird aus den Schauern und Gewittern mancherorts "nur noch" Regen, der stellenweise von Gewittern verstärkt wird. Dann ist nicht auszuschließen, dass stellenweise über Stunden hinweg Starkregen mit 30 bis 50 Litern pro Quadratmetern runterkommt. Bei Starkregen kann es zu Überflutungen kommen. Keller können volllaufen oder Unterführungen überschwemmt werden.

Aber: Es bleibt warm, zumindest tagsüber. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 26 und 29 Grad Celsius erreicht. In der Nacht auf Sonnabend kühlt es auf maximal 16 Grad Celsius ab.

Am Sonnabend wird laut DWD eine ähnliche Wetterlage vorhergesagt. Schauer und Gewitter ziehen sich über den Tag, mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad Celsius. Die Nacht auf Sonntag wird dann mit Temperaturen zwischen 16 und 13 Grad Celsius ein wenig kühler.

Am Sonntag klart es dann bis zum Abend wieder auf, nur vormittags werden noch Schauer erwartet. Es wird insgesamt etwas kühler mit Höchstwerten am Tag zwischen 22 und 25 Grad Celsius. Demnach wird auch die Nacht etwas frisch - zwischen 14 und 11 Grad Celsius ist die Prognose des DWD.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Freitag, 26. August: Am Vormittag heiter bis wolkig, im Norden teils Dunst, Nebel und Hochnebel. Geringe Schauer- und Gewitterneigung. Im weiteren Tagesverlauf wechselnd bis stark bewölkt. Dabei starke bis schwere Gewitter mit Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit und Sturmböen bis 75 km/h (Bft 9). Vereinzelt auch extreme Unwetter mit Starkregenmengen über 40 l/qm und größere Hagelansammlungen. Höchstwerte 26 bis 29 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter überwiegend schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend stark bewölkt. Weiterhin Schauer und Gewitter mit anhaltender Unwettergefahr bezüglich des Starkregens. Darüber hinaus mehrstündige, teils nicht gewittrige Regenfälle mit Mengen über 50 l/qm. Nach den kräftigen Niederschlägen zeitweise Dunst und Nebel. Temperaturrückgang auf 19 bis 16 Grad. Schwachwindig.

Sonnabend, 27. August: Starke Bewölkung. Dabei immer wieder Schauer und kräftige Gewitter. Teils unwetterartiger Starkregen. Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, in der zweiten Tageshälfte teils mäßiger Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Sonntag wolkig bis stark bewölkt. Gebietsweise noch Schauer und Gewitter, im Verlauf von Westen nachlassend. Abkühlung auf 17 bis 13 Grad. Schwacher Nordwest- bis Westwind.

Sonntag, 28. August: Zunächst wolkig, im Osten stark bewölkt. Vor allem zwischen der Uckermark, dem Oderbruch und der Niederlausitz noch schauerartiger Regen, im Verlauf ostwärts abziehend. Anschließend allgemein Auflockerungen, am Abend gebietsweise heiter. Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis West. In der Nacht zum Montag gering bewölkt bis wolkig, ab der zweiten Nachthälfte im Norden dichte Bewölkung und einzelne Schauer. Meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 11 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Montag, 29. August: Wechselnd bis stark bewölkt, im Norden einzelne Regenschauer, ansonsten trocken. Höchsttemperatur 20 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bewölkt, im Süden längere Zeit klar, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 13 bis 10 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Die Vorhersage des Wetterdienstes lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.

Unwetter und Gewitter in Berlin – lesen Sie auch: