Letzte Generation: Klimaaktivisten kleben sich in Berliner Gemäldegalerie an Bild

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich in der Gemäldegalerie an ein Bild von Lucas Cranach dem Älteren festgeklebt.

Letzte Generation Klimaaktivisten kleben sich in Gemäldegalerie an Bild

Berlin. Trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen haben sich Klimaaktivistinnen der Protestbewegung „Letzte Generation“ erneut an einem Museumsbild festgeklebt. Am Donnerstag war die Gemäldegalerie in Berlin betroffen. Die Staatlichen Museen bestätigten die Aktion. Attackiert wurde das Gemälde „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553). Laut Polizei wurden die Frauen vom Rahmen gelöst und ihre Personalien aufgenommen.

„Wir machen das, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, denn die Regierung unterschätzt die Ernsthaftigkeit dieses Themas“, erklärte Mario Burkhardt, Mitglied im Ermittlungsausschuss der Bewegung. "Maria, Josef und Jesus waren auf dem Weg zur sicheren Zuflucht. Die Menschheit befindet sich aber auf der Überholspur in die tödliche Klimakatastrophe", twitterte die "Letzte Generation" zu der Aktion.

Maria, Josef und Jesus waren auf dem Weg zur sicheren Zuflucht. Die Menschheit befindet sich aber auf der Überholspur in die tödliche Klimakatastrophe.@LinaEichler und Maja Winkelmann haben sich in Berlin an den Rahmen von Cranachs „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ geklebt. pic.twitter.com/qpB0i3acXJ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 25, 2022

Nach dpa-Informationen wurde die Alarmanlage ausgelöst, als sich die beiden jungen Frauen am Rahmen des Gemäldes festklebten. Sie hatten ein Plakat der Bewegung „Letzte Generation“ dabei, auf ihren T-Shirts stand „Stoppt den fossilen Wahnsinn“. Der Bereich wurde abgesperrt, Polizei war nach Museumsangaben vor Ort. Über mögliche Schäden gab es noch keine Informationen.

Attacke in Berliner Gemäldegalerie: "Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie"

Nach den jüngsten Vorfällen seien Museen und Aufsichtspersonal zusätzlich sensibilisiert worden, sagte Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in einer ersten Reaktion in Berlin. „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie.“

Von Seiten der „Letzten Generation“ wurde die Wahl des Gemäldes „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ begründet. „Auf einer zwei oder vier Grad heißeren Welt wird es keine sichere Zuflucht mehr geben“, hieß es in einer Mitteilung. Cranachs Gemälde zeigt Maria und Joseph mit dem Jesus-Kind, die sich auf ihrer Flucht umringt von einer Schar von Engeln erschöpft ausruhen. In der Mitteilung begründete Aktivistin Lina Eichler die Attacke: Sie habe sich an das Gemälde geklebt, „um für eine sichere Zukunft für uns und alle Kinder zu kämpfen“.

Bereits die ersten Aktionen hatte der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, am Donnerstag verurteilt. „So sehr ich die Verzweiflung der Klimaaktivisten nachvollziehen kann, so deutlich sage ich, die Aktionen sich an Rahmen berühmter Kunstwerke zu kleben, sind eindeutig der falsche Weg. Die Gefahr der Beschädigung der Kunstwerke ist sehr groß“, hieß es in einer Mitteilung.

Letzte Generation: Es ist die dritte Aktion in einem deutschen Kunstmuseum

Es ist die dritte Aktion der Gruppe in einem deutschen Kunstmuseum innerhalb weniger Tage. Am Mittwoch klebten sich ein Aktivist und eine Aktivistin im Frankfurter Städel-Museum an den Rahmen des Bildes „Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe“ von Nicolas Poussin. Am Dienstag hatten sie es auf die weltberühmte „Sixtinische Madonna“ von Raffael abgesehen, die in der Gemäldegalerie „Alte Meister“ in Dresden hängt. In Frankfurt begründete die „Letzte Generation" die Auswahl damit, dass Poussins Gemälde symbolisch für den zerstörerischen Kurs der aktuellen Politik sei.

In diesem Jahr blockierten die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ bundesweit bereits Hunderte Straßen. Die Aktivisten fordern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass sie sich stärker für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen.

