S-Bahn Berlin: Wochenlange Bauarbeiten starten - Alle Infos

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin S-Bahn Berlin: Bauarbeiten auf der S1 und S8 - Alle Infos

Berlin. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen im Norden mit neuen und umfangreichen Bauarbeiten rechnen. Es kommt zu Sperrungen, einem Ersatzverkehr in Bussen und Änderungen ihm Fahrplan. Betroffen von den Maßnahmen sind die Linien S1 und S8.

Grund für die Bauarbeiten sei "ein ganzes Bündel an Baumaßnahmen" zwischen Frohnau und Oranienburg auf der Linie S1 sowie zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder auf der Linie S8, wie die S-Bahn mitteilte. Dabei komme es zu einem Weicheneinbau in Hohen Neuendorf, einer Gleiserneuerung in Frohnau, Baugleissicherungen, Gleisquerungen, Signalgründungen und Kabeltiefbauarbeiten.

Start der Arbeiten ist Freitagabend, 23 Uhr. Beendet werden sollen die Einschränkungen am 4. Oktober.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

S-Bahn Berlin: Bauarbeiten auf der Strecke der S1 - das sind die Einschränkungen

Auf der Linie S1 sind während der Bauarbeiten unterschiedliche Streckenabschnitte betroffen, hier eine chronologische Auflistung:

Fr 26.08. ca. 23 Uhr - Sa 27.08. ca. 01 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder

Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Frohnau sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg.

Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Frohnau sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg. Sa 27.08. ca. 01 Uhr - Sa 27.08. ca. 05 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder <> Oranienburg. Die S1 bedient den Abschnitt zwischen Wannsee und Frohnau.

Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder <> Oranienburg. Die S1 bedient den Abschnitt zwischen Wannsee und Frohnau. Sa 27.08. ca. 05 Uhr - Mi 14.09. ca. 01:30 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Hohen Neuendorf <> Birkenwerder.

Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Hohen Neuendorf sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg.

Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Hohen Neuendorf sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg. Mi 14.09. ca. 04 Uhr - Fr 23.09. ca. 22 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder.

Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Frohnau sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg.

Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Frohnau sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg. Fr 23.09. ca. 22 Uhr - Mo 26.09. ca. 01:30 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder <> Oranienburg. Die S1 bedient den Abschnitt zwischen Wannsee und Frohnau.

Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder <> Oranienburg. Die S1 bedient den Abschnitt zwischen Wannsee und Frohnau. Mo 26.09. ca. 04 Uhr - Fr 30.09. ca. 22 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Frohnau sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg.

Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S1 bedient die Abschnitte zwischen Wannsee und Frohnau sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg. Fr 30.09. ca. 22 Uhr - Di 04.10. ca. 01:30 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S1) zwischen Frohnau <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder <> Oranienburg. Die S1 bedient den Abschnitt zwischen Wannsee und Frohnau.

S-Bahn Berlin: Bauarbeiten auf der Strecke der S8 - das sind die Einschränkungen

Parallel zu den Einschränkungen auf der Linie S1 sind während der Bauarbeiten unterschiedliche Streckenabschnitte auf der Linie S8 betroffen, hier eine chronologische Auflistung:

Fr 26.08. ca. 23 Uhr - Di 06.09. ca. 22 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S8) zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle (Umstieg zur S8) <> Schönfließ, Kirche <> Bergfelde <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S8 bedient den Abschnitt Zeuthen/Grünau <> Mühlenbeck-Mönchmühle <> Schönfließ.

Ersatzverkehr (Bus S8) zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle (Umstieg zur S8) <> Schönfließ, Kirche <> Bergfelde <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S8 bedient den Abschnitt Zeuthen/Grünau <> Mühlenbeck-Mönchmühle <> Schönfließ. Di 06.09. ca. 22 Uhr - Mi 07.09. ca. 01:30 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S8) zwischen Blankenburg (Umstieg zum Pendelzug) <> Mühlenbeck-Mönchmühle <> Schönfließ, Kirche <> Bergfelde <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S8 bedient den Abschnitt zwischen Grünau und Pankow. Zwischen Pankow und Blankenburg besteht Pendelverkehr.

Ersatzverkehr (Bus S8) zwischen Blankenburg (Umstieg zum Pendelzug) <> Mühlenbeck-Mönchmühle <> Schönfließ, Kirche <> Bergfelde <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S8 bedient den Abschnitt zwischen Grünau und Pankow. Zwischen Pankow und Blankenburg besteht Pendelverkehr. Mi 07.09. ca. 04 Uhr - Di 04.10. ca. 01:30 Uhr: Ersatzverkehr (Bus S8) zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle (Umstieg zur S8) <> Schönfließ, Kirche <> Bergfelde <> Hohen Neuendorf <> Birkenwerder. Die S8 bedient den Abschnitt Zeuthen/Grünau <> Mühlenbeck-Mönchmühle <> Schönfließ.

Alle Informationen zum Ersatzverkehr sind auf der Seite der S-Bahn Berlin verfügbar.