Inzidenz sinkt in Brandenburg im Wochenverlauf deutlich

Potsdam. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen ist innerhalb einer Woche in Brandenburg deutlich zurückgegangen. Das Gesundheitsministerium gab die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche am Donnerstag mit 303,5 an. Vor einer Woche lag sie bei 342. Der Wert in Brandenburg liegt allerdings deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt, der dem Robert Koch-Institut zufolge am Donnerstag bei 271,3 lag. Am höchsten ist die Inzidenz mit 428,6 in Cottbus gewesen. Die Zahl der Covid-19-Fälle erhöhte sich innerhalb eines Tages landesweit um 2213.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Krankenhäuser behandeln nach Angaben vom Donnerstag derzeit 388 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, davon 30 auf Intensivstationen. Ende Juli waren noch 545 Menschen in Krankenhäusern, davon 38 auf Intensivstationen.

Die Brandenburger Corona-Warnampel liegt bei der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz mit einem Wert von 5,1 im gelben Bereich. Innerhalb einer Woche wurden demnach pro 100.000 Einwohner rechnerisch fünf Covid-Patienten in Kliniken aufgenommen.

