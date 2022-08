RBB ringt weiter um Ausweg aus der Krise

Berlin. Der RBB-Rundfunkrat hat am Donnerstag weiter nach einem Ausweg aus der Krise und einen möglichen Interims-Intendanten gesucht. Die Sondersitzung begann am Nachmittag und dauerte bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an.

Das Gremium wollte sich vor allem um das weitere Vorgehen im Umgang mit der Führungskrise beschäftigen. Dazu zählte die Frage, auf welchem Weg nach einem neuen Senderchef gesucht, wie die RBB-Führung künftig insgesamt neu organisiert wird und wie die Kontrollmöglichkeiten verbessert werden können.

Rundfunkrat stellt sich auf langwierige Suche ein

Der kommissarische Vorsitzende des Rundfunkrates, Dieter Pienkny, warnte am Donnerstag vor Schnellschüssen auf der Suche nach einer Übergangslösung für eine neue Intendanz. Zunächst müsse die rechtliche Situation geklärt werden, sagte er in Berlin dem RBB-Radiosender „Radioeins“. ARD-weit sei es bislang einmalig, „dass eine Intendantin entlassen wird. Man betritt Neuland“, sagte Pienkny.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Medienwissenschaftler Otfried Jarren plädierte unterdessen in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst („epd“) für einen „moderierten Prozess unter Einschluss der Belegschaft, um den Sender wieder in eine stabile Lage zu bekommen“. Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, hält die Vorgänge bei dem Sender für einen Einzelfall. In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schlug er aber eine zentrale Compliance-Stelle für alle neun ARD-Anstalten vor.

Ex-Intendant Rosenbauer übt scharfe Kritik an Geschäftsführung

Der frühere Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB), Hansjürgen Rosenbauer, sprach sich für einen „Neustart“ bei dem in die Krise geratenen Sender aus. Sollte sich Brandenburg weiterhin zu wenig im Programm des RBB repräsentiert fühlen, könne dies so weit gehen, dass es künftig Landesfunkhäuser in Berlin und Potsdam mit eigenen Gremien und Direktionen gibt.

Dabei verwies Rosenbauer in einem Gastbeitrag im „Tagesspiegel“ auf die Mehrländeranstalt im Südwesten, den Südwestrundfunk. Er kritisierte die alte Geschäftsführung des RBB scharf. Eine aus persönlicher Eitelkeit und möglicherweise auch von Selbstüberschätzung geprägte Chefetage habe den Sender in die Krise geführt.

Gegen die Leitung des RBB werden seit mehreren Wochen Vorwürfe der Korruption, Vorteilsnahme und Verschwendung von Beitragsgeldern erhoben. Die Intendantin Patricia Schlesinger trat zurück und wurde in der Folge vom RBB-Verwaltungsrat fristlos entlassen. Gegen Schlesinger, ihren Ehemann Gerhard Spörl und den ehemaligen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft.