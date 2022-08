Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Statistik Polizei: Mehr Straftaten im ersten Halbjahr in Brandenburg

Potsdam (dpa/bb). Die Zahl der Straftaten in Brandenburg ist im ersten Halbjahr dieses Jahres nach Angaben der Polizei deutlich gestiegen. «Wir haben einen Anstieg im vierstelligen Bereich bei den Gesamtzahlen zu verzeichnen», sagte Polizeipräsident Oliver Stepien am Donnerstag in Potsdam. Mit knapp über 80.000 Fällen im ersten Halbjahr 2022 seien das fast zehn Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021, aber deutlich weniger als die 86.000 Fälle im vergleichbaren Zeitraum 2019. Wesentliche Treiber dafür seien ein Anstieg von Tankbetrug, der Verbreitung von Kinderpornografie sowie Verstöße beim Aufenthaltsrecht. Dagegen ging die Zahl häuslicher Gewalt zurück.

© dpa-infocom, dpa:220825-99-510901/2 (dpa)