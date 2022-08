Weltkriegsmunition an Ringbahn entdeckt

Berlin (dpa/bb). Bei Bauarbeiten in Berlin ist an der S-Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Bornholmer Straße am späten Mittwochnachmittag Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der S-Bahnverkehr wurde unterbrochen - kurze Zeit später kam die Entwarnung: Die mutmaßliche Handgranate werde für den Abtransport vorbereitet, die Strecke könne in Kürze wieder befahren werden, teilte die Bundespolizei auf Twitter mit. In der vergangenen Woche war zwischen der Spree und dem Bahnhof Ostkreuz eine 500-Kilo-Bombe entdeckt worden. Für die Entschärfung mussten Tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen. Autos, Busse, Züge und Schiffe wurden gestoppt.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-502985/2 (dpa)