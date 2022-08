Unions Rönnow kehrt mit «gutem Gefühl» nach Schalke zurück

Berlin (dpa/bb). Der 1. FC Union Berlin will seinen ordentlichen Start in der Fußball-Bundesliga vergolden. «Ich fahre mit einem guten Gefühl nach Schalke. Wir haben nach drei Spielen sieben Punkte und konnten zuletzt eine gute Leistung gegen Leipzig zeigen», sagte Torwart Frederik Rönnow am Mittwoch in einer Medienrunde vor der Auswärtspartie bei Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Für den Dänen bedeutet die Begegnung am Wochenende eine Rückkehr in eine leidvolle Vergangenheit. Als Leihgabe von Eintracht Frankfurt stieg er in der Saison 2020/21 mit den Schalkern aus der Bundesliga ab.

Verletzungsbedingt konnte der 30-Jährige aber nur elf Partien für die Königsblauen absolvieren. «Es war nicht so einfach. Wir haben nicht so viele Punkte geholt. Ich hatte zwei Verletzungen. Es gab so viel Druck», erklärte Rönnow. «Es war für die Spieler und Fans nicht so einfach, in die 2. Liga zu gehen. Ich bin froh, dass Schalke wieder in der Bundesliga spielt.» In seiner Schalker Zeit erlebte er wegen der Corona-Pandemie auch nie eine volle Arena. Das wird am Samstag anders sein.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rönnow ist beim 1. FC Union erstmals seit Jahren als Nummer eins in eine Saison gegangen. Im Vorjahr hatte er bei den Eisernen zunächst noch den inzwischen zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern abgewanderten Andreas Luthe vor sich. Er habe es jetzt selbst in seinen Händen, meinte Rönnow. Als Nummer zwei sei das eher schwierig.

Mit guten Leistungen im Verein möchte sich Rönnow auch für eine Nominierung für die WM in Katar empfehlen. Bei den Dänen hat er aber noch die Institution Kasper Schmeichel vor sich. Mit mehr Spielpraxis bei Union kann sich Rönnow nun jedoch auch in seinem Heimatland mehr in den Fokus spielen.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-501469/2 (dpa)