«Erstes Ziel»: Eisbären Berlin wollen in CHL-K.o.-Runde

Berlin (dpa/bb). Nach zuletzt zwei Meisterschaften in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wollen die Eisbären Berlin in der kommenden Saison auch im Europapokal Erfolge feiern. «Wir wissen jetzt, wie gut Siege schmecken. Das wollen wir so schnell wie möglich wieder erleben», sagte Cheftrainer Serge Aubin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz der Champions Hockey League (CHL) in Berlin. «Unser erstes Ziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen und in die K.o.-Runde einzuziehen. Wenn wir das geschafft haben, wollen wir natürlich dafür sorgen, dass wir noch weiter kommen.»

Damit wollen die Hauptstädter in jedem Fall besser abschneiden als im vergangenen Jahr, als sie bereits in der Vorrunde der CHL ausschieden. Zum Auftakt der Gruppenphase treten die Berliner am 1. September beim französischen Meister Grenoble an. Die weiteren Vorrundengegner sind das schwedische Spitzenteam Frölunda HC aus Göteborg und der im tschechischen Hradec Králové beheimatete HK Mountfield. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

«Alle drei Teams sind großartige Mannschaften. Sie sind tief besetzt und haben viel Qualität», sagte Aubin über die Gruppengegner. «Wir werden die Spiele sehr ernst nehmen. Sie werden wirklich schwer, aber wir wollen gewinnen.»

Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison gegen Grenoble bestreiten die Berliner am kommenden Samstag einen letzten Test beim schweizerischen Erstligisten HC Ambri-Piotta. Obwohl die Eisbären zuletzt drei Vorbereitungsspiele verloren haben, sieht Coach Aubin das Team auf einem guten Weg: «Wenn man verliert, aber hart arbeitet, kann man viel dazulernen.»

© dpa-infocom, dpa:220824-99-501257/3 (dpa)