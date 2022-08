B2Run-Firmenlauf: 12.000 Läufer umrunden das Olympiastadion

600 Unternehmen nahmen am B2Run-Firmenlauf ums Berliner Olympiastadion teil. Der Preis war eine Medaille – allerdings aus 2020.

Startschuss für die 5,4 Kilometer Strecke um das Olympiastadion. In Höhe der Hälfte erhielten die Laufenden Wasser zur Stärkung.

Laufsport Firmenlauf: Rund 12.000 Läufer beim B2Run in Berlin

Berlin. Der letzte Kilometer zieht sich. Statt gleich ins Olympiastadion einzulaufen, macht die Strecke des B2Run-Firmenlaufs einen großen Schlenker um das Maifeld, während die Sonne den schnaufenden Läuferinnen und Läufern erbarmungslos ins Gesicht scheint. Endspurt: Die letzten Hundert Meter führen durch einen Tunnel bergab, schließlich auf die blaue Tartanbahn des imposanten Stadions, wo sonst Weltrekorde aufgestellt werden. Mit dem Ziel vor Augen setzen viele Teilnehmende zu einem Sprint an und werden dabei von jubelenden Angehörigen angefeuert.

Beim 12. B2Run-Firmenlauf in Berlin nahmen am Dienstag 11.900 Angestellte und Vorgesetzte aus 600 Unternehmen teil – vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Großkonzern. In vier Wellen starteten die Teilnehmenden vom Olympischen Platz aus und umrundeten das Stadion auf einer verschachtelten und 5,4 Kilometer langen Strecke.

Unterstützung erhielten die Läuferinnen und Läufer von jubelnden Zuschauenden sowie durch eine Trommlergruppe am Streckenrand.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

B2Run-Firmenlauf: Schnellstes Team von Siemens Energy

Die meisten Sportlerinnen und Sportler stellte Siemens Energy mit 462 Teilnehmenden, wofür das Unternehmen als „fittester Konzern“ gekürt wurde. In der gemischten 5er-Teambewertung erreichte der Konzern außerdem den ersten Platz und stellte die schnellste Läuferin des Events mit rund 19 Minuten Laufzeit. In der Einzelbewertung der Männer schaffte es ein Mitarbeiter von Joblift GmbH in circa 18 Minuten auf Platz 1 und sicherte sich damit den Ruf als schnellster Läufer. Die Berliner Morgenpost war nicht nur als Medienpartner, sondern auch mit fünf Läuferinnen und Läufern vertreten.

Nicht nur schnell beim Schreiben und Recherchieren: Fünf Mitarbeitende der Berliner Morgenpost nahmen am B2Run teil.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Aus Klimaschutz-Gründen: B2Run-Medaille aus 2020

Gemessen wurden die Zeiten mit Hilfe eines in der Startnummer integrierten Chips. Als Belohnung erhielten alle Teilnehmenden neben Obst und alkoholfreiem Bier auch eine Medaille, die für Verwunderung sorgte: Die Münzen stammten aus 2020, als der Lauf pandemiebedingt ausfiel. Statt neue Medaillen zu produzieren – und die alten ungenutzt zu entsorgen – sollen 2022 Bäume gepflanzt werden – eine Maßnahme, die in das Nachhaltigkeitskonzept des Organisators passt, der von sich behauptet, zu 100 Prozent klimaneutral zu sein.