Bürgerberatung Mehr als 12.500 Eingaben an Bürgermeisterin Giffey

Berlin (dpa/bb). Viele Berlinerinnen und Berliner wenden sich mit ihren Anliegen, Sorgen und Nöten direkt an das Rote Rathaus: Bei der Bürgerberatung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gingen im ersten Halbjahr mehr als 12.500 Eingaben und Anfragen ein. Das sind rund 70 pro Tag, wie die Senatskanzlei am Mittwoch mitteilte. 99,6 Prozent konnten demnach bereits abschließend beantwortet werden.

Anfragen und Eingaben bei der Bürgerberatung sind telefonisch, per Mail oder persönlich im Rathaus möglich. Thematisch dominierten im ersten Halbjahr Corona sowie die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, wie es hieß. Weitere Schwerpunkte waren Wohnungsangelegenheiten, die oft schwierige Terminvergabe bei Bürgerämtern, der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und die Sauberkeit in der Stadt.

«Seit über 40 Jahren steht die Bürgerberatung den Berlinerinnen und Berlinern mit Rat und Tat zur Seite. Die große Zahl an Eingaben belegt, wie unverzichtbar die hier geleistete Hilfe und Unterstützung ist», erklärte Giffey. «Die ganz unterschiedlichen Anliegen, mit denen die Bürgerberatung befasst ist, sind zudem ein wichtiger Indikator für die Zufriedenheit der Berlinerinnen und Berliner mit ihrer Verwaltung, für Brennpunkte, Fehlerquellen und Verbesserungsbedarf.»

Sie wolle alle Menschen in der Stadt ermutigen, so Giffey: «Scheuen Sie sich nicht, die Bürgerberatung zu kontaktieren, wenn Ihnen einmal der Schuh drückt oder Sie ein Anliegen haben, das Sie sorgt oder bei dem Sie konkrete Unterstützung brauchen.»

Die Bürgerberatung im Roten Rathaus (Zimmer 77) kann montags und dienstags von 9.00-15.00 Uhr, donnerstags von 9.00-18.00 Uhr und freitags von 9.00-14.00 Uhr aufgesucht werden. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Telefonisch ist die Bürgerberatung unter 030 9026 2020 zu erreichen, per E-Mail unter buergerberatung@senatskanzlei.berlin.de.

Darüber hinaus bietet Giffey mehrmals im Jahr persönliche Bürgersprechstunden an. Die nächste findet voraussichtlich am 19. Oktober statt.

