Alle junge Verkehrstote in Berlin 2021 waren männlich

Berlin. Ein Halt am Stoppschild, ein Schulterblick oder ein Auge aufs Tachometer: Viele Verkehrsunfälle hätten mit erhöhter Aufmerksamkeit und der Einhaltung von Verkehrsregeln vermieden werden können. Oftmals sind es nur Bruchteile von Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Vor allem junge Menschen sind häufig an Unfällen beteiligt, wie der neue Verkehrssicherheitsreport „Mobilität junger Menschen“ der Prüfgesellschaft Dekra deutlich macht – auch in Berlin.

Laut Volker Postel, Niederlassungsleiter der Dekra in Berlin, ist die Zahl an Verkehrstoten in der Hauptstadt insgesamt gesunken – von 50 im Jahr 2020 auf 40 in 2021. „Das ist zwar ein erfreulicher Rückgang, doch stagnieren die Zahlen seit 2013 auf einem viel zu hohem Niveau“, dämpft er die Freude über die positive Entwicklung.

Anteil junger Männer an Verkehrstoten besonders hoch

Besonders eine Gesellschaftsgruppe bereite Sorgen: Junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. 2021 haben sie 15 Prozent der Verkehrstoten ausgemacht – im Vorjahr waren es noch vier Prozent. „In 65 Prozent der Fälle sind junge Menschen nicht Opfer, sondern Verursacher des Unfalls“, merkt Postel an. Gründe sind laut dem Bericht überwiegend unzureichender Mindestabstand, erhöhtes Tempo und Missachtung der Vorfahrtsregelung – Alkohol hingegen hat letztes Jahr kaum eine Rolle gespielt.

Bedenklich: Die sechs im Berliner Straßenverkehr Getöteten waren allesamt Männer – international liege der Anteil junger getöteter Männer bei 80 Prozent. Die hohe Quote unter den jungen Verkehrsteilnehmenden führt die Dekra einerseits auf das erhöhte Anfängerrisiko zurück, bei dem mangelnde Erfahrung im Verkehr und mit dem Fahrzeug sowie unzureichende Gefahreneinschätzung eine Rolle spielten. Andererseits käme laut Postel das Jugendlichkeitsrisiko hinzu: Erhöhte Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung. „Wenn dann noch Alkohol und Drogen im Spiel sind, ist das ein toxischer Cocktail“.

Begleitetes Fahren ab 16 könnte Unfälle reduzieren

Aus diesem Grund fordert die Dekra unter anderem die Infrastruktur „verzeihend“ zu gestalten. „Wir müssen damit rechnen, dass im Straßenverkehr Fehler gemacht werden. Wir brauchen daher beispielsweise freie Sichtachsen und mehr Leitplanken“, so Postel. Weiterhin wird eine Erhöhung der Bußgelder für Jüngere und die Einführung der Kategorie „Ablenkung“ in die Unfallstatistik gefordert. Letzteres im Hinblick auf die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer.

Vor allem aber sei das begleitete Fahren ab 16 Jahren sinnvoll, das auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung gefordert wird. Eine Maßnahme, die nichts koste, wie Postel betont. Es sei wichtig, dass junge Fahrende unter Aufsicht Grenzen erlebten. Die ersten sechs Monate Fahrpraxis beziehungsweise die ersten 3.500 Kilometer seien entscheidend, da in dieser Phase die meisten Unfälle verzeichnet werden.