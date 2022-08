„Wie ein Gefängnisaufenthalt: geschützt, aber gefangen“

Berlin. Aus dem U-Bahn-Schacht strömen die Menschen ans Tageslicht. Tausende passieren den Potsdamer Platz täglich. Hier schlägt der Puls der Stadt. Doch für Anika Reimer schlägt er bedrohlich. Die 42-Jährige hat eine schwere Form der Agoraphobie. Weite Plätze lösen Panik in ihr aus. Und ihre Angst geht noch viel weiter: Seit über zehn Jahren verlässt sie ihre Wohnung kaum, lebt wie eine Gefangene in ihren vier Wänden. Jetzt lernt sie, sich wieder vor ihre Tür zu kämpfen – und gibt mit ihren Berichten darüber in den Sozialen Medien anderen Betroffenen Mut.

Zittern und Schweißausbrüche. So beginnt ihre erste Panikattacke im Jahr 2011. Als diese aus heiterem Himmel kommt, ist Anika Reimer zu Gast bei den Eltern ihres damaligen Partners: „Mir wurde ganz komisch. Ich musste ins Badezimmer gehen und brauchte kaltes Wasser im Gesicht.“ Die Anfälle werden häufiger. In der Supermarktschlange, beim Friseur oder in der Bahn ist ihr einziger Gedanke „raus hier“. Obwohl die Altenpflegerin mit Zusatzqualifikation zur Leitung in Pflegeeinrichtungen psychische Krankheitsbilder aus ihrer Ausbildung kennt, denkt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht daran, dass sie selbst eine Angsterkrankung haben könnte.

Angststörungen gehören zu häufigsten psychischen Erkrankungen

Doch ihre Grundangst, rauszugehen, hält sie mehr und mehr zu Hause fest, lässt ihre Welt auf die 85 Quadratmeter ihrer Wohnung schrumpfen. Körperliche Probleme kommen hinzu: Starke Gewichtszunahme, Vitamin-D-Mangel. Angst habe sie schon, bevor die eigentliche Stresssituation überhaupt erst eintrete. Ständig mache sie sich Gedanken, was alles passieren könnte: „Ich habe Angst, dass ich draußen in Panik gerate, umkippe und mir hilft keiner – oder davor, ausgeliefert zu sein, in eine peinliche Situation zu geraten.“ Eine „Angst vor der Angst“ sei es, die sie empfinde.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es ist ein Teufelskreis, der dazu führt, dass nichts mehr möglich ist. Reisen, selbst Spaziergänge in der Natur und vor allem: ihr geliebter Beruf. Und Anika Reimer ist kein Einzelfall. Laut Zahlen der Stiftung Gesundheitswissen entwickeln in Deutschland innerhalb eines Jahres etwa vier von 100 Menschen eine Agoraphobie. Doch die mutmaßliche Dunkelziffer ist hoch.

Agoraphobie-Erkrankte suchen sich seltener Hilfe

Die Agoraphobie führe im Vergleich zur bekannteren Panikstörung noch immer ein Schattendasein, so Professor Andreas Ströhle, leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Spezialambulanz für Angsterkrankungen an der Berliner Charité. Er ist Co-Autor des Buches „Keine Panik vor der Angst! Angsterkrankungen verstehen und besiegen“ und forscht seit Jahrzehnten zum Thema. „Menschen mit Panikattacken sind häufig in Todesangst und suchen sich Hilfe“, sagt er. Anders bei Agoraphobie-Erkrankten: „Die sorgen sich, dass ihnen etwas passieren könnte, bleiben zu Hause und suchen sich selten Unterstützung.“

Dabei sei die Krankheit, die häufiger jüngere Frauen, als Männer treffe, gut behandelbar, so der Facharzt. Am wirksamsten sei eine Form der Verhaltenstherapie, bei der die Konfrontation mit einer Angstsituation mit den Betroffenen intensiv vorbereitet werde: „Was wird in der Situation vorkommen, was sind die Befürchtungen, und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten?“ In therapeutischer Begleitung helfe es dann auch diese Situation zu durchleben, Schritt für Schritt. Auch mit Antidepressiva ließe sich die Symptomatik verringern.

Häufig entwickelten Patientinnen oder Patienten mit Panikstörungen eine daraus resultierende Agoraphobie: „Der Mensch ist ein Lebewesen, das versucht, Erklärungen zu finden“, so der Facharzt. Es passiere deshalb leicht, dass jemand mit Panikstörungen beginne, vermehrt in sich hineinzuhorchen: „Was ist los mit mir, wie geht es mir in unangenehmen Situationen – zum Beispiel in der vollen U-Bahn.“

Vor 150 Jahren von Berliner Psychiater Carl Westphal erkannt

Die Agoraphobie sei jedoch eine eigenständige Krankheit. Bereits vor 150 Jahren wurde sie erstmals von dem Berliner Psychiater Carl Westphal als solche erkannt. Die „eigenthümlichen Klage“ eines Patienten beschreibt er in einem wissenschaftlichen Aufsatz wie folgt: „In Berlin ist ihm der Dönhofsplatz mit am unangenehmsten; versucht er es, denselben zu überschreiten, so hat er das Gefühl, als ob die Entfernung sehr gross, meilenweit sei.“

Ein Phänomen unserer schnelllebigen Gegenwart scheint die Krankheit also nicht zu sein: „Auch zu Beginn des letzten Jahrhunderts war das Leben in Berlin kein Zuckerschlecken“, sagt Andreas Ströhle. Er sehe keine klaren Hinweise dafür, dass Angsterkrankungen hierzulande häufiger geworden seien. Was sich allerdings durch die Corona-Pandemie für langfristige Veränderungen zeigten, sei noch abzuwarten. Gezeigt habe sich bereits, dass sich die Zeit der Ausgehbeschränkungen für viele Agoraphobie-Erkrankte erstmal entlastend angefühlt habe. Einige habe das in ihrem Therapiefortschritt jedoch zurückgeworfen.

„Jetzt wisst ihr, wie es mir geht“, habe auch Anika Reimer zu ihren Freunden gesagt. „Der Lockdown ist das, was für mich seit Jahren normal ist. Wie ein Gefängnisaufenthalt: geschützt, aber gefangen.“ Mittlerweile kann sie in Begleitung ihres Mannes wieder spazieren gehen – ohne dem Drang, nach Hause umzukehren, nachzugeben.

Therapieplatzsuche für Agoraphobie-Erkrankte besonders schwer

Doch es ist ein langer Weg: ambulante Therapieplätze sind für Agoraphobie-Erkrankte wie sie schwer zu bekommen – weil sie nicht weit raus gehen können. Sie sind auf Hausbesuche angewiesen, oder darauf, vor Ort in ihren Stadtbezirken einen Platz zu finden. Anika Reimer sucht noch heute. Vorerst findet sie seit Neuestem Hilfe in der Abteilung für Psychosomatik am Benjamin Franklin Campus der Charité. Hier wurde ihr therapeutisch und medikamentös geholfen.

Über YouTube, Twitch und andere Soziale Medien teilt sie jetzt ihre kleinen Erfolge: „Heute zweite Übungsrunde, einmal zur Bushaltestelle alleine hin und zurück“. Es herrsche noch viel Unverständnis, oft werde sie nicht ernst genommen. „Deshalb mache ich das öffentlich, weil es sehr viele mit dieser Erkrankung gibt, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Dabei gibt es keinen Grund, sich dafür zu schämen.“