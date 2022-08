Minister Vogel: «Fischsterben von gigantischem Ausmaß»

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel steht am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb). Das Fischsterben in der Oder ist nach Einschätzung von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. «Ein Fischsterben, wie wir es noch nie hatten - zumindest seit 1989 - mit gigantischem Ausmaß», sagte Vogel am Dienstag in einer Sondersitzung des Umweltausschusses im Landtag.

Allein in der Verbrennungsanlage der Raffinerie PCK Schwedt seien bereits 22 Tonnen Fischkadaver entsorgt worden, weitere 88 Tonnen seien dort zur Vernichtung angemeldet, sagte Vogel. In einer weiteren Anlage in Rüdersdorf seien bereits 8 Tonnen verbrannt worden, «und viele Tonnen toter Fisch sind noch gar nicht erfasst.»

Die polnischen Behörden hätten nach dem internationalen Alarmplan zum Schutz der Oder ihre Beobachtungen zum Fischsterben nach einer festgelegten Meldekette an die deutschen Behörden weitergeben müssen, sagte Vogel. «Das erfolgte aber nicht.» Der Grund dafür war laut Vogel eine Fehleinschätzung der polnischen Behörden, dass es sich um ein lokales Ereignis gehandelt habe.

