Bildung Gewerkschaft GEW sieht Defizite bei Inklusion an Schulen

Berlin (dpa/bb). Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie verschiedene Initiativen haben den Senat davor gewarnt, angesichts des Fachkräftemangels an Schulen bei der Inklusion zu sparen, also bei der besonderen Förderung behinderter Menschen. Schon jetzt komme es «tagtäglich» zum Ausfall von Förderstunden und zur Benachteiligung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarfen, teilte die Leiterin des Vorstandsbereichs Schule der GEW Berlin, Karin Petzold, am Dienstag mit. Nun drohten weitere Verschlechterungen.

«An dieser Stelle muss dringend umgesteuert werden, denn die Sicherung qualitativ hochwertiger Bildung ist ein Menschenrecht», unterstrich Petzold. «Es müssen Lösungen gefunden werden, die nicht vor allem den Schwächsten schaden.» Die stellvertretende Vorsitzende des Landesbeirats für Menschen mit Behinderungen, Gerlinde Bendzuck, betonte: «Inklusive Bildung ist keine Kür, sondern Pflicht sowie Anspruch und Recht.»

Die GEW wirft der Bildungsverwaltung zum Beispiel vor, bei der Betreuung von Schülern mit Förderbedarf im Sehen (Blindheit), in Hören und Kommunikation (Gehörlose) und in den Bereichen geistige Entwicklung und Autismus sparen zu wollen. Sie geht davon aus, dass hochwertige Bildung für die betroffenen Kinder nur mit Hilfe von Förderstunden von Sonderpädagogen möglich ist. Die Bildungsverwaltung sieht das anders und lässt Schulen die Möglichkeit, bei den Förderstunden auch andere Lehrkräfte einzusetzen. Gespart werde hier nicht, die Zahl der Vollzeitstellen im Bereich Inklusion/Integration sei im neuen Schuljahr sogar gestiegen.

© dpa-infocom, dpa:220823-99-489298/2 (dpa)