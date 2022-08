In dieser Woche kommt es zu umfangreichen Sperrungen im Tiergartentunnel. Autofahrer sollten den Bereich meiden.

Der Tiergartentunnel ist in dieser Woche nachts in beiden Fahrtrichtungen gesperrt (Archivbild).

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Tiergartentunnel wird nachts gesperrt

Berlin. Aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten werden im Tiergartentunnel am Spreebogen nächtliche Sperrungen durchgeführt.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, beginnen die Sperrungen am Montag, 22. August, um 21 Uhr und dauern bis 5 Uhr morgens. Betroffen ist der Abschnitt der B96 in beiden Richtungen zwischen Reichpietschufer und Heidestraße.

Die Sperrungen werden im gleichen Zeitraum in den kommenden Tagen fortgesetzt. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitagmorgen, 5 Uhr, beendet.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die VIZ empfiehlt Autofahrern, den Bereich weiträumig zu umfahren.