Patricia Schlesinger fristlos gekündigt - Pensionsansprüche widerrufen

In einer Sondersitzung des RBB-Verwaltungsrats ist die fristlose Kündigung von Patricia Schlesinger beschlossen worden.

Berlin. Der Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) hat am Montagnachmittag in einer Sondersitzung die vorsorgliche außerordentliche fristlose Kündigung Patricia Schlesinger beschlossen.

Weiteren Informationen zufolge sollen in der Sitzung des Gremiums auch die Pensionsansprüche der abberufenen RBB-Intendantin widerrufen worden sein. Zu einer möglichen Abfindung gab es noch keine Ergebnisse.

Im Vorfeld war bereits durchgesickert, dass der Verwaltungsrat so abstimmen will. Zudem positionierte sich der Verwaltungsrat in den vergangenen Tagen gegen eine mögliche Abfindung der 67-Jährigen.