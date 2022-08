Hertha-Talent Wollschläger unterschreibt Profivertrag

Berlin. Hertha BSC hat sein Nachwuchstalent Luca Wollschläger langfristig an sich gebunden. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer unterschrieb am Montag einen Profivertrag bis 30. Juni 2025, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit. Wollschläger kam vor drei Jahren von Hansa Rostock in die Hertha-Akademie.

In der vergangenen Saison absolvierte er unter Trainer Felix Magath seine ersten drei Einsätze für die Bundesliga-Mannschaft. In dieser Spielzeit gehörte er unter Chefcoach Sandro Schwarz in der Vorbereitung zur Profi-Auswahl.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

«Luca hat neben seinem Talent auch immer wieder seinen Hunger auf Tore und Spielzeit und seine Bereitschaft zur harten Arbeit bewiesen. Wir freuen uns, dass er seinen Weg im blau-weißen Trikot fortsetzen wird», sagte Geschäftsführer Fredi Bobic.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-476636/2 (dpa)