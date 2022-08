32:27 beim DHfK: Füchse gewinnen Test gegen Leipzig deutlich

Leipzig. Handball-Bundesligist Füchse Berlin zeigt sich in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in guter Frühform. Die Mannschaft von Füchse-Trainer Jaron Siewert gewann am Sonntag ein Testspiel beim Ligarivalen DHfK Leipzig mit 32:27 (16:11). In der kleinen Arena von Leipzig waren die Berliner vor 200 Zuschauern drückend überlegen und führten teilweise mit acht Toren.

Die Füchse starten mit der Begegnung gegen Frisch Auf Göppingen am 4. September (16.05 Uhr/Sky) in die neue Spielzeit.

