Herr Hebestreit, was ist Ihr Lieblingsessen?

Berlin. Es war ein ungewöhnliches Bild, das sich einem am Sonntagmittag am Reichstagufer bot: Statt Journalisten strömte eine Schar von Kindern aufgeregt in das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. „Ich habe mir vorher ein paar Fragen überlegt“, erzählte der Achtjährige Jasper begeistert. „Und ich freue mich schon darauf, gleich etwas über die Politiker zu erfahren“, sagte er, während er darauf wartete, sich in die Presselounge setzen zu dürfen. Diese Vorfreude teilten am Sonntag neben Jasper noch 63 weitere Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren, die alle zur diesjährigen Kinderpressekonferenz kamen. Viele von ihnen hatten sich über die Berliner Morgenpost oder Radio Teddy angemeldet, die einen Teil der Plätze verlosten.

Als Regierungssprecher Steffen Hebestreit um kurz vor 12 Uhr den Raum betrat, stellte Adam von der Papageno-Grundschule mutig als Erster seine Frage. „Was ist ihr Lieblingsfußballverein?“, wollte er wissen. Hebestreit erzählte, dass er großer Kickers-Offenbach-Fan sei. „Die spielen zwar irgendwo in der vierten Liga, aber das ist ein großartiger Verein“, erzählte er. Ein anderes Kind interessiert, was das Lieblingsessen von Hebestreit sei. „Fischbrötchen“, sagte der nach kurzem Überlegen.

Bundeskanzler Olaf Scholz würde lieber ausschlafen statt früh aufzustehen

Auch an den Gewohnheiten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigten die Kinder und Jugendlichen Interesse. Nachdem geklärt wurde, dass Scholz – laut Hebestreit – meistens früh aufstehe, aber eigentlich lieber ausschlafen würde, fragte Schülerin Sarah, ob der Bundeskanzler in seiner Freizeit Regeln habe, die er befolgen müsse und ob er zum Beispiel Alkohol trinken dürfe. „Der Bundeskanzler darf nicht selbst Auto fahren, und es muss immer Sicherheitspersonal an seiner Seite sein“, erzählte Hebestreit den Kindern. Aber abgesehen davon gebe es nicht viele Vorschriften. „Und was macht so ein Politiker überhaupt den ganzen Tag?“, fragte Amelie neugierig. Neben dem Behandeln aktueller Themen, öffentlichen Terminen und dem Empfang von Staatsgästen sei gerade der Bundeskanzler viel auf Reisen, um sich mit ausländischen Regierungen zu beraten, erklärte der Regierungssprecher.

Doch die Kinder und Jugendlichen interessierten sich nicht nur für das Leben des Bundeskanzlers, sondern stellten auch Fragen zu politischen Themen. Marla zum Beispiel wollte wissen, warum Autos in deutschen Innenstädten schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. „Bis jetzt ist das noch erlaubt, und bevor sich so etwas ändert, muss ausführlich darüber diskutiert werden. Das dauert leider meistens sehr lange“, antwortete Hebestreit.

Zum Thema wurde auch die aktuelle Energiekrise. So wollte der Elfjährige Michael wissen, was der Bund gegen die Abhängigkeit von anderen Staaten unternehme, damit man nicht erneut in ein solches Gas-Dilemma wie mit Russland komme. Hebestreit erklärte ihm ausführlich, wie man sich bezüglich des derzeitigen Gasproblems verhalte. Die Verantwortung für die Abhängigkeit von russischem Gas schob der Regierungssprecher in erster Linie den Unternehmen zu. „Trotzdem haben wir natürlich Fehler gemacht, und wir müssen in Zukunft darauf achten, verschiedene Zulieferer zu haben, um breiter aufgestellt und gewappnet zu sein“, räumte er ein.

So ganz zufrieden war Michael mit dieser Antwort nicht. Ein bisschen, fand der Elfjährige, habe Hebestreit den Kern seiner Frage offen gelassen und viel über Russland geredet, obwohl es ihm ja um andere Staaten gegangen sei. „Aber ansonsten war das ein wunderbares Erlebnis“, so der Schüler. Dem stimmte auch die Neunährige Marit zu. „Super viel“ habe sie während der Kinderpressekonferenz gelernt, die nach einer Stunde und einem Abschluss-Selfie schon wieder vorbei war. Die Kinder und Jugendlichen hätten dem Regierungssprecher vermutlich noch weit darüber hinaus Fragen stellen können.

Die Kinderpressekonferenz war Teil des Tags der offenen Tür der Bundesregierung, der an diesem Wochenende statt fand. Tausende Menschen kamen dafür ins Berliner Regierungsviertel. Nicht nur im Kanzlergarten wimmelte es vor Menschen, auch vor dem Kanzleramt und vor einigen Ministerien bildeten sich lange Schlangen. Bei der Veranstaltung präsentierten unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und andere Vertreterinnen und Vertreter der Regierung ihre Arbeit und stellten sich den Fragen der Bürger.