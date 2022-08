WBM: Großteil der Mieter akzeptieren höhere Vorauszahlungen

Berlin. Um bis zu 100 Prozent hatte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) die Heizkostenvorauszahlung für ihre Mieter erhöht – größtenteils hätten dies die Bewohner akzeptiert, sagte WBM-Sprecher Matthias Borowski auf Morgenpost-Nachfrage: „Bisher wurden knapp 50 Prozent unseres Bestandes abgerechnet. Es ist eher die seltene Ausnahme, dass Mieterinnen und Mieter mit der Erhöhung der Vorauszahlungen nicht einverstanden sind. Viele zeigen eher Verständnis, da wir als Vermieter keinen Einfluss auf die steigenden Energiepreise haben“, erklärte er.

Die WBM hatte vor gut zwei Wochen verkündet, die hohen aktuellen Marktpreise in Form der monatlichen Heizkostenvorauszahlungen schon jetzt an ihre Mieter weiter zu geben. Im Zuge der Betriebskostenabrechnung wurde den Mietern die monatliche Heizkostenvorauszahlung je nach Heizungsart deutlich erhöht: Um 60 Prozent bei Wohnungen, die mit Fernwärme, und um 100 Prozent bei Wohnungen, die mit Gas oder Öl beheizt werden. Die WBM hat in Berlin rund rund 33.000 Mietwohnungen im Bestand.

WBM: Mieter sollten auch durch ihr Verhalten zum Energiesparen beitragen

Eine Ende der Preisspirale sei nicht in Sicht, so der WBM-Sprecher weiter. „Eine objektive Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Energiepreise ist derzeit noch völlig unabsehbar.“ Dass Mieter durch ihr eigenes Verhalten dazu beitragen, Energie zu sparen, sei deshalb wichtiger denn je. Auch die WBM prüfe weiter „geeignete und gesetzlich mögliche Maßnahmen zur Hebung von Einsparpotenzialen“, hieß es.

Die WBM selbst will auch in ihren selbst genutzten Gebäuden mehr Energie sparen. Raumtemperaturen in den Mitarbeiterbereichen sollen auf 20 Grad gesenkt werden und außerhalb der Geschäftszeiten sogar noch weiter fallen. Borowski sagte, er gehe von einem Einsparpotenzial von 10 bis 15 Prozent aus. Die WBM saniert derzeit ihren Stammsitz in Mitte. Die Stromversorgung dort soll künftig unter anderem über eine auf dem Dach installierte Solaranlage erfolgen.