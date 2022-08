Konzert: Die Prinzen spielen am 18. März 2023 in Berlin.

Max-Schmeling-Halle Die Prinzen live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Die Prinzen sind zurück: im Frühjahr 2023 geht das Septett um Frontmann Sebastian Krumbiegel auf Jubiläumstournee und wird im Rahmen ihrer Tour am 18. März 2023 für ein Konzert nach Berlin kommen.

Mit im Gepäck haben die Prinzen Songs aus ihrem aktuellen Album "Krone der Schöpfung", das im Mai 2021 erschien, sowie eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Millionär", "Küssen verboten", "Alles nur geklaut" oder "Deutschland". Fans dürfen sich unter dem Motto "30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte" auf das Beste aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte freuen und einen Abend voller Überraschungen.

Wo werden die Prinzen auftreten?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Prinzen in der Max-Schmeling-Halle sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 49,05 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (18. März 2023) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Tonangeber: Sebastian Krumbiegel (l.) und Tobias Künzel von der Band Die Prinzen

Foto: Krauthoefer / Jörg Krauthöfer

Welche Songs werden die Prinzen in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielten die Prinzen bei ihrem Auftritt im Juli 2022 in Dexheim:

Krone der Schöpfung Mann im Mond Millionär Blaues Blut Ich will dich haben Wo bin ich, wenn ich schlafe Geliebte Zukunft Unspektakulär Deutschland Abgehau'n Es war nicht alles schlecht Dürfen darf man alles Gabi und Klaus Ganz oben Heute geht es ab Dumme Ideen Mein bester Freund Vergammelte Speisen / Suleiman / So viel Spaß für wenig Geld Alles mit'm Mund Küssen verboten Bombe (Du musst ein) Schwein sein Alles nur geklaut

Zugabe:

Wer ist der Typ Mein Fahrrad Ich schenk dir die Welt

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Max-Schmeling-Halle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Max-Schmeling-Halle.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Die Prinzen live in der Max-Schmeling-Halle, Sonnabend, 18. März 2023, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin