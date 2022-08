Berlin (dpa/bb). Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tegel ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Person mit einem Rollator die Berliner Straße überqueren, als sie von einem von der Veitstraße abbiegenden Lastwagen erfasst wurde. Das Opfer starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort wurde abgesperrt. Nähere Informationen lagen noch nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:220819-99-449353/2 (dpa)