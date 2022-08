Krebs-Diagnose: Alle Union-Profis zur Vorsorge-Untersuchung

Berlin. Nach der Hodenkrebs-Diagnose für ihren Teamkollegen Timo Baumgartl haben alle Profis des 1. FC Union Berlin an einer vom Verein angebotenen Vorsorgeuntersuchung teilgenommen. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wurden die urologischen und radiologischen Untersuchung am Donnerstag an der Berliner Charité vorgenommen.

«Ein Kompliment geht an die Mannschaft, die dieses Angebot ausnahmslos wahrgenommen hat», sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert. In den Routine-Untersuchungen der Bundesliga-Clubs ist diese Art der Kontrolle nicht vorgeschrieben.

Im Mai war die Erkrankung von Verteidiger Baumgartl bekannt geworden. Der 26-Jährige kann nach Operation und Chemotherapie mittlerweile wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Kurz Zeit später hatten auch Marco Richter (24) von Hertha BSC und Sebastien Haller (28) von Borussia Dortmund die gleiche Diagnose erhalten. Richter musste im Gegensatz zu Baumgartl und Haller nach einer Operation keine Chemotherapie vornehmen.

