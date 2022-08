Armut Demonstration gegen steigende Armut in Berlin

Schon im Juli gingen die Aktivisten unter dem Motto „Ich bin armutsbetroffen“ in Berlin auf die Straße – hier vor der SPD-Parteizentrale in Kreuzberg.

Die Demonstration startet am Sonnabend unter dem Motto „Ich bin armutsbetroffen“ am Neptunbrunnen in Mitte.