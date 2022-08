An der Veitstraße in Tegel erfasste ein Lkw eine Person, die mit einem Rollator unterwegs war.

Der tödliche Unfall ereignete sich an der Veitstraße Ecke Berliner Straße in Tegel.

Unfall in Tegel

Unfall in Tegel Tödlicher Unfall in Tegel: Lkw erfasst Person

Berlin. In Berlin-Tegel ist es am Freitag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei auf Morgenpost-Nachfrage bestätigte, wurde eine Person, die mit einem Rollator unterwegs war, von einem abbiegenden Lkw erfasst. Die Person starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeisprecherin an der Veit- Ecke Berliner Straße. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Person mit ihrer fahrbaren Gehhilfe die Berliner Straße überqueren. Der Lkw bog demnach von der Veitstraße nach links in die Berliner Straße ab und erfasste dabei die Person.

Nähere Details zum Unfallhergang und zur Identität der getöteten Person lagen zunächst nicht vor, die Unfallaufnahme dauert an. Laut einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ handelte es sich bei dem Unfallopfer um eine Frau. Die Polizei wollte das Geschlecht zunächst noch nicht mitteilen.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete, dass die Berliner Straße stadtauswärts in Höhe Ernststraße gesperrt ist.

Erst am Mittwoch war es in Reinickendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei hatte ein Lkw-Fahrer einen 56 Jahre alten Radfahrer überrollt.

In diesem Jahr starben bislang 18 Menschen in Berlin bei Verkehrsunfällen: sechs Radfahrer, vier Motorradfahrer, vier Fußgänger, zwei Autofahrer und zwei Fahrer von sonstigen Fahrzeugen.