Nach Gewittern und Schauern wieder mehr Sonne

Potsdam/Berlin (dpa/bb). Nach Schauern und Gewittern beruhigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg am Wochenende wieder. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, können die Gewitter vor allem in der Uckermark vereinzelt unwetterartig ausfallen. Dabei können bis zu 30 Liter Regen je Quadratmeter in einer Stunde niedergehen. Die Gewitter ziehen nordwärts ab, können sich aber am Nachmittag und Abend neu bilden. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad.

Am Sonnabend ist der Himmel bedeckt, im Osten gibt es zunächst noch schauerartig verstärkten Regen, der aber abzieht. Am Abend lockert die Bewölkung auf. Das Thermometer steigt auf 23 bis 26 Grad.

Nach sonnigem Start wird es am Sonntag zeitweise wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220819-99-444136/2 (dpa)